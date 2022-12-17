6 yaşındaki Nur Elif hayatını kaybetmişti. Kahreden olayla ilgili yeni gelişme yaşandı

Eskişehir'de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in, olay sonrası kaçan babaannesi Cihangir K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde iki gün önce tedavi altına alınan Nur Elif T.’nin yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle güçsüz düştüğü belirlendi.

Nur Elif T.’nin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı.

Ölen kız ve ağabeyleri Y.T. (9) ve M.T.’nin (12), amcası ve halasıyla Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı’nda yaşadığı eve giden ekipler, ikametin yaşam için kötü koşullara sahip olduğunu tespit etmişti. (İHA)