6 yaşındaki Şirin canice katledilmişti! Müge Anlı yeni görüntüleri yayınlayarak isyan etti

Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunmuştu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Şirin'in kağıt toplayıcısı M.Ö ile mezarlığa girdiğini tespit etmişti.

AİLESİ MÜGE ANLI’YA BAŞVURMUŞTU

Oyun oynamak için dışarıya çıkan kızlarından haber alamadıklarını söyleyen Şirin’in ailesi Müge Anlı’nın programına katılarak yardım istemişti. Görgü tanıkları ise küçük kızın kendilerinden çikolata parası istediğini söylemişti.

ANLI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYARAK İSYAN ETTİ

Şirin Elmas Hanilçi'nin ölümünün ardından kağıt toplayıcı M.Ö. kan donduran cinayeti itiraf etmişti.

Konuya değinen Anlı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bir görüntüyü yayınlayarak isyan etti.

6 yaşındaki Şirin'i boğarak öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi kan dondurdu

MÜGE ANLI'DAN 'ŞİRİN' AÇIKLAMASI

Görüntüler hakkında konuşan Müge Anlı şunları söyledi:

“Adamın Şirin’le çöp kutusuna geldiği anlar kameralarda var. Çocuk çöp kovasının içine giriyor. Bayağı bir çöp kovasının içinde oyalanıyor. Çocuk son derece alışkın… Çocuk 3 dakika çöp kovanın içinde durduktan sonra çöpten çıkıyor. Adamın peşinden hoplayarak zıplayarak gidiyor. Adamın daha sonra görüntülerde tek başına döndüğü kameralara yansıyor. İşin acı tarafı o çöp toplayıcısı cinayeti işledikten sonra yine aynı çöpe bakarak hayatına devam ediyor.”

“BİR ÇOCUĞUN SOKAKTA YERİ YOK”

Ünlü sunucu ayrıca sözlerine şunları ekledi:

“Asla para vermeyin, bu çocukları sokağa çıkaran 1 lira bile getiremeyeceğini artık anlasınlar. Çocuk sizden çikolata istese ‘Almayacağım’ diyerek başınızı çevirin. Bu kötülük değil, bu şekilde iyilik yapacağız. Yok yere bir çocuk gitti eve para getirecek diye. 6 yaşındaki bir çocuğun sokakta yeri yok…"