6 yaşındaki Zümra yürekleri dağladı! Oyun oynarken gelen son

Düzenleme: Kaynak: İHA
6 yaşındaki Zümra yürekleri dağladı! Oyun oynarken gelen son

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk, 5 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk, 5 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 18 Nisan'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mercanlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Zümra Topuz'a otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik kızı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Minik Zümra, hastanede süren 5 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan minik kız, bugün öğlen namazı sonrası Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nden kaldırılarak toprağa verilecek.

Oyun oynarken otomobilin çarptığı minik kız hayatını kaybetti

Oyun oynarken otomobilin çarptığı minik kız hayatını kaybetti

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