6 yaşındayken kaçırıldı 73 yıl sonra bulundu. Film senaryosuna taş çıkaracak hikaye

ABD’nin Oakland kentinde 73 yıl önce kaçırılan Luis Armando Albino sağ olarak bulundu. Şu anda 79 yaşında olan Albino, kardeşi ile bir araya geldi.

Tarihler 1951 yılını gösterdiğinde ABD’nin Oakland kentinde 6 yaşında bir çocuk parkta oynarken bulundu. Kardeşi ile oynarken parkta oynayan Luis Armando Albino’yu bulmak için polis ekipleri seferber olsa da hiçbir sonuç çıkmadı. Albino’nun annesi çocuğunu bulmak için yıllarca çabaladı. Kayıplar için başvurulan polis merkezine sürekli giden kadın yıllarca hiçbir haber alamasa da çocuğunu bir gün bulabileceğine inanıyordu. Ancak talihsiz kadın çocuğunu bir daha göremeden 2005 yılında hayatını kaybetti.

YEĞENİ BULUNMASINI SAĞLADI

Kaçırılan çocuğun New York’a götürülerek başka bir aile tarafından büyütüldüğü öğrenildi. Aradan geçen yıllarda soruşturma açık kalmaya devam ederken Albino’nun yağeni Alida Alequin büyük ısrar ile amcasını bulmaya çalıştı.

Davada asıl gelişme, bu yılın başlarında Albino’nun ısrarcı yeğeninin gerçeği araştırmak için DNA testi ve gazete kupürlerinden elde edilen bilgileri kullanması ile yaşandı. Adalet Bakanlığı ve FBI’ın da devreye girmesi ile birlikte Albino yıllardır göremediği ailesine kavuştu.

ABD basınına yansıyan bilgilere göre Albino kaçırıldıktan sonra başka bir hayat yaşamaya başladı. 79 yaşındaki adam bir dönem itfaiyecilik yaparken ABD’nin Vietnam’ı işgalinde asker olarak görev yaptı. Albino, kendisini arayıp bulan yeğenine sarılarak teşekkür etti.

Uzun yıllar sonra geçen haziran ayında kardeşi ile bir araya gelen Albino’ya bulunmasından kısa bir süre önce kanser teşhisi kondu. 73 yıl aradan sonra ailesi ile bir araya gelen 79 yaşındaki adam ağustos ayında hayatını kaybetti.