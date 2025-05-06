6 yıl sonra aynı gün. Ekrem İmamoğlu'ndan duygulandıran paylaşım

Çocukların kendisi için yazdığı mektup ve resimlerden oluşan sergiye ilişkin açıklama yapan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,"Anladım ki bir siyasetçinin en güçlü sevgi kaynağı çocukların sevgisi. Bu büyük sevgi köprüsü benim en güçlü mutluluk kaynağım. Sizi çok seviyorum çocuklar" dedi.

İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na, çocukların gönderdiği mektuplar ile ‘Dayanışma Sandığı’na bırakılan resim ve yazılardan oluşan ‘Üzülme Sergisi’, 2019 seçimlerinden sonra mazbatasının YSK tarafından iptal edilişinin 6. yıl dönümünde açıldı. Kendisi için açılan sergiye ilişkin açıklama yapan Ekrem İmamoğlu sergiden ve okunan mektuplardan çok duygulandığını belirtti. Sergiye ilişkin İmamoğlu’nun sosyal medya hesabında fotoğraflarla birlikte yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Küçük televizyonumdan çocuklarımızın yolladığı resimlerin ve mektupların bulunduğu “ÜZÜLME” sergisini gezerken eşim Dilek’i gördüm.



Dilek bazı mektupları okurken çok duygulandım. Anladım ki bir siyasetçinin en güçlü sevgi kaynağı çocukların sevgisi.



Bu büyük sevgi köprüsü benim… pic.twitter.com/hvi6RpM1wE — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 6, 2025

"Küçük televizyonumdan çocuklarımızın yolladığı resimlerin ve mektupların bulunduğu “ÜZÜLME” sergisini gezerken eşim Dilek’i gördüm. Dilek bazı mektupları okurken çok duygulandım. Anladım ki bir siyasetçinin en güçlü sevgi kaynağı çocukların sevgisi. Bu büyük sevgi köprüsü benim en güçlü mutluluk kaynağım. Sizi çok seviyorum çocuklar. Koca kalpli kızlarımız, oğullarımız, çocuklarımız, Allah’ım sizi korusun!