6 yıl sonra Beyaz Saray’da tarihi zirve! Erdoğan-Trump görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, en son 13 Kasım 2019’da Beyaz Saray’da yüz yüze görüşmüş, ardından Haziran 2021’de NATO Zirvesi’nde kısa bir buluşma gerçekleşmişti.

Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da kameralara önüne geçti. İkili, basının sorularını yanıtlıyor.

"BRANSON'U BİZE VERMİŞTİ"

Trump şu ifadeleri kullandı:

Birlikte Avrupa'nın dört bir yanında çok macera yaşadık. Birlikte çok güçlü ordu kurduk. Yemek yiyeceğiz ve görüşme yapacağız. F-35 ve F-16 almak istiyorlar bizden. Ben bu adama çok saygı duyuyorum. Uzun zamandır iyi ilişkilerimiz var. Branson'u bize vermişti. Onu geri aldığımız için çok mutluyum. Türkiye Cumhurbaşkanını yanımda görmekten çok mutluyum.

"CAATSA YAPTIRIMLARINI HEMEN KALDIRABİLİRİZ"

F-35 konusunu görüşeceğiz. Bence başarılı olacağız. F-35'leri görmek istiyorsunuz. Çok ciddi şekilde konuşuyoruz. Önemli konular var burada. Bunlar da görüşülecek. İyi bir toplantı gerçekleştirirsek CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabiliriz.

"GAZZE'Yİ KONUŞACAĞIZ"

Erdoğan'ın Gazze konusundaki görüşlerini bilmiyorum. Öğreneceğim. Gazze'yi konuşacağız. O bölgedeki liderlerle harika görüşmeler yaptık. Burada bir anlaşma yapmaya çok yakınız. Rehineleri kurtaracağız. Bunları kurtarmak zorundayız. 20 canlı rehine var. 30 tane de ölü rehine var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Trump'ın birinci ve ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. F-35, F-16 ve Halkbank konusunu bugün etraflıca görüşeceğiz. Heybeliada Okulu ilgili ise orada üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.

İKİLİNİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Trump geçtiğimiz hafta görüşmeyi duyurduğu sosyal medya mesajında, “Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz” demişti. Oval Ofis’teki görüşmede sonuçlandırılan ikili anlaşmaların imzalanması da bekleniyor.

İkili arasındaki kritik başlıklarından birinin de Suriye’deki süreç olacağı ön görülüyor.

Erdoğan, görüşme sonrası açıklama yapılacağını açıklamıştı.

TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?

Erdoğan'ın Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeye katılması beklenen yetkililerin şu şekilde olması bekleniyor:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Ayrıntılar geliyor...