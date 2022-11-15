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6 yıldır FETÖ'den aranan çift yakalandı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıldır aranan çift yakalandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 14:03
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6 yıldır FETÖ'den aranan çift sonunda yakayı ele verdi

6 yıldır FETÖ'den aranan çift yakalandı
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AA'da yer alan haberde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu FETÖ mensubu oldukları gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilmiş ve haklarında arama kararı bulunan Y.A. ve kocası H.A'yı saklandıkları evde yakaladı.

Gözaltına alınan Y.A. ve H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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