6 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Ünlü şarkıcı Bengü’nün boşanma sebebi ortaya çıktı

6 yıllık evlilik 10 dakikada biterken, ünlü şarkıcının boşanma nedeni merak konusu oldu. Aramızda Kalmasın'dan Müge Dağıstanlı Bengü’nün ayrılık sebebini açıkladı.

DİLLERE DESTAN BİR DÜĞÜNLE EVLENMİŞTİ

Ünlü şarkıcı iş insanı Selim Selimoğlu ile dillere destan bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evlilikten bir kız, bir de erkek çocukları oldu. Bir süre parmakla gösterilen çiften üzen haber geldi.

6 YILLIK EVLİLİK 10 DAKİKADA BİTTİ

Bengü ve Selim Selimoğlu dün Beykoz Adliyesi’nde 10 dakikada anlaşmalı olarak boşandı. Tek celsede biten evliliğin ayrılık sebebi ise merak edildi.

AYRILIK SEBEBİ BAKIN NEYMİŞ

Aramızda Kalmasın'dan Müge Dağıstanlı ayrılık sebebini anlattı. Dağıstanlı ''Bengü ailesine çok düşkün. İzmir Çeşme'de yazlıkları var. Çocuklarını alıp yazlığa gidiyor tatile gidiyor ama görüntülerde hiç Selim Selimoğlu yok. 1,5 yıl önce duyduk... Bu iddiayı Bengü kapattı. 'Her ailede tatsızlıklar olabilir, yenebileceğimizi düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

Ama 1 yıl öncede kesin olarak boşanma kararı aldıkları geldi. Hatta Bengü dava açmak üzere harekete geçmişti ve bu durumu doğrulamıştı. Fakat Selim Selimoğlu'nun biraz evden kopmasıyla ilgili bir durum bu. Bir ihanet, başka bir durum yok. Selimoğlu'nun işleri Yalova'da haftanın iki üç günü gidiyor. Bengü daha çok çocuklarının ve kendisinin yanında olmasını istemiş olabilir. Bazen fiziki ayrılıklarda kopukluk yaşanmasına neden olabiliyor” ifadelerini kullandı.