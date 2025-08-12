60 bin TL maaş ama çalışan yok! O sektörde kriz patlak verdi

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Malatya'da, bazı sektörlerde eleman sıkıntısı yaşanıyor.

İnşaat ve mobilya sektörlerinde aylık 60 bin TL'ye kadar maaş teklif edilmesine rağmen çalışacak personel bulunamıyor.

Yeşilyurt 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya üretimi yapan Hasan Boyraz, deprem sonrası artan inşaat ve tadilat talepleriyle iş yüklerinin katlandığını aldıkları siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını belirtti.

Boyraz, sadece Malatya değil, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay gibi diğer deprem bölgelerinden de yoğun sipariş aldıklarını belirtti.

Buna karşın usta bulamadıkları için siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini de söyledi.

50-60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamadıklarını kaydeden Boyraz, çözüm için çevre illerden eleman arayışına girdiklerini aktardı.

İŞSİZ SAYISI 3 MİLYON 47 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı İşgücü İstatistikleri’ni yayımladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre; 15 yaş ve üzeri kişilerde işsiz sayısı, 2025 Haziran’da bir önceki aya göre 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 8,6 oldu. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,1, kadınlarda ise yüzde 11,4 olarak kaydedildi.