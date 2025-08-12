60 bin TL maaş ama çalışan yok! O sektörde kriz patlak verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
TÜİK’in açıkladığı artan işsizlik oranlarına rağmen, Türkiye’de bazı sektörlerde eleman bulmak zor. 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra yeniden yapılanma sürecindeki Malatya’da, inşaat ve mobilya sektörlerinde 60 bin TL’ye varan maaşlara rağmen çalışan bulunamıyor.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Malatya'da, bazı sektörlerde eleman sıkıntısı yaşanıyor.

İnşaat ve mobilya sektörlerinde aylık 60 bin TL'ye kadar maaş teklif edilmesine rağmen çalışacak personel bulunamıyor.

2-003.jpg

Yeşilyurt 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya üretimi yapan Hasan Boyraz, deprem sonrası artan inşaat ve tadilat talepleriyle iş yüklerinin katlandığını aldıkları siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını belirtti.

3-003.jpg

Boyraz, sadece Malatya değil, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay gibi diğer deprem bölgelerinden de yoğun sipariş aldıklarını belirtti.

4-002.jpg

Buna karşın usta bulamadıkları için siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini de söyledi.

6-001.jpg

50-60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamadıklarını kaydeden Boyraz, çözüm için çevre illerden eleman arayışına girdiklerini aktardı.

5-001.jpg

İŞSİZ SAYISI 3 MİLYON 47 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı İşgücü İstatistikleri’ni yayımladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre; 15 yaş ve üzeri kişilerde işsiz sayısı, 2025 Haziran’da bir önceki aya göre 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 8,6 oldu. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,1, kadınlarda ise yüzde 11,4 olarak kaydedildi.

