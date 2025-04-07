60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı

4. Etap: Marmaris - Akyaka (Kıran) (115.4 km)

Bisiklet rotaları ile spor turizminin kalbi olan Marmaris, denize açılan orman yolları, yelken rotaları, Akyaka’da uçurtma sörfü ile arka fonda adeta kartpostal gibi görüntüler ile bisikletçilere eşlik edecek. Kraliçe etabı ile Marmaris – Akyaka (Kıran) etabı çok ses getirecek.

5. Etap: Marmaris - Aydın (151 km)

Tarih ve doğanın iç içe olduğu bu etapta UNESCO Dünya Mirası Adayı Afrodisias Antik Kenti ve Ege’nin sembolü zeytin ağaçları yarışmaya eşlik edecek.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Aydın, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda etap finaline bu yıl ilk kez ev sahipliği yapacak.

6. Etap: Kuşadası - Selçuk (Meryem Ana) (161.4 km)

Pek çok kez TUR rotasında yer alan Kuşadası, Güvercinada, antik dünyanın yıldızı Efes, dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, inanç turizminin önemli noktası Meryem Ana Evi ve dalış tutkunları için eşsiz koyları ile bir kez daha bisikletçileri ağırlayacak.