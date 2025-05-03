60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Selçuk-Çeşme etabını Elia Viviani kazandı

Selçuk'taki Efes Antik Kenti önünde hazır bulunan Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer damalı bayrağı kaldırarak Selçuk-Çeşme etabını başlattı.

SELÇUK - ÇEŞME ETABI

140 bisikletçi startla birlikte Selçuk-Çeşme etabı için yola çıktı. Etap boyunca üç prim kapısı geçilecekti. 70,4. kilometrede sprint primi, 99,2. kilometrede Türkiye Güzellikleri sprint primi ve 117,8. kilometrede üçüncü kategori bir tırmanışın ardından tırmanış primi kapısı yer aldı.

Sprint prim kapısı sonuçları

70,4. kilometrede etabın tek sprint primi kapısı geçildi. Sonuçlar şu şekilde açıklandı:

1-Oliver Mattheis (Bike Aid), 2- Mustafa Tekin (Spor-Toto), 3-Willem Smit Jakobus (Chine Glory-Mentech Continental Cycling Team).



Türkiye Güzellikleri prim kapısı sonuçları

99,2. kilometrede Türkiye Güzellikleri prim kapısı da geçildi. Sonuçlar şu şekildeydi:

1- Willem Smit Jakobus (Chine Glory-Mantech Continental Cycling Team), 2 Mustafa Tekin (Spor Toto), 3-Oliver Mattheis (Bike Aid).

Bu sonuçla bugün de beyaz mayoyu giyen Bike Aid sporcusu Williem Smit Jakobus, yarınki etabı tamamlaması durumunda beyaz mayonun nihai sahibi olmayı garantiledi.

Kapı geçildikten sonra kaçış grubunun temposu daha da yavaşladı ve zaman farkı 2 dakika 23 saniyeye kadar düştü.