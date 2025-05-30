60 dakikada kapında

Çağımızın tüketici alışkanlıklarına şöyle bir baktığımızda net bir şey ortaya çıkıyor. İnsanlar artık beklemek istemiyorlar. Hız her şeyin önünde geliyor.

E-ticarette rekabet, fiyatla başlar; hızla kazanılır.

Eskiden "birkaç güne gelir" diye sabır gösterilen şeyler, artık "bir saat içinde gelmiyorsa neden gelmiyor?" noktasına geldi.

Çinli e-ticaret devi Alibaba da bu beklentiyi fazlasıyla iyi okumuş olacak ki, geçtiğimiz ay hayata geçirdiği Taobao Instant Commerce ile bu alanda yeni bir dönem başlattı.

Şimdi anlatacaklarım ilk bakışta abartılı gibi gelebilir ama değil.

Taobao Instant Commerce, sadece bir ay içinde günlük 40 milyon siparişi aşmayı başardı. Yani bu bir "deneme projesi" değil; tam anlamıyla devrim niteliğinde bir sistem. Kullanıcılara alışveriş yaptıktan sonra 30 ila 60 dakika içinde teslimat sözü veriyor.

Nasıl başarıyor derseniz, burada kritik olan nokta, Alibaba'nın yemek teslimat platformu olan Ele.me ile yaptığı entegrasyon.

Bu sistemde Ele.me’nin tedarikçileri ve yerel satıcıları doğrudan Taobao uygulamasına bağlanıyor. Kullanıcı bir ürün sipariş ettiğinde, o ürün fiziksel olarak en yakın noktadan alınıyor ve Ele.me’nin hızlı kurye ağı üzerinden anında yola çıkıyor.

Market alışverişi, günlük ihtiyaçlar, yiyecek-içecek ve hatta bazı elektronik ürünlerde bile bu hız geçerli. Düşünsenize; sabah kahveniz bitmiş, siparişi veriyorsunuz ve kahveniz siz daha haberlere göz gezdirirken kapınıza geliyor.

Hızlı teslimat modeli, Alibaba’nın lojistik gücünü dijital ticaretle adeta birleştirip mükemmel bir kullanıcı deneyimi yaratmış. Çin gibi dev bir pazarda, bu kadar kısa sürede böylesine bir hacme ulaşmak hiç kolay değil.

Alibaba burada sadece bir e-ticaret oyuncusu olmadığını, müthiş bir teknoloji ve lojistik altyapı şirketi olduğunu da bir kez daha göstermiş oldu.

Peki diğer büyük oyuncular ne yapıyor? Yönümüzü biraz Amazon’a çeviriyoruz.

Marketplace Pulse’un yayınladığı son rapor, Amazon’da da önemli değişimlerin yaşandığını gösteriyor. Her ne kadar Amazon’un toplam site trafiği büyük oranda sabit kalsa da, aktif satıcı başına düşen aylık trafik dikkat çekici şekilde artmış.

2021 yılında bir satıcıya ortalama 2.162 ziyaret düşerken, bu sayı 2025’te 2.837’ye çıkmış. Yani yaklaşık %31’lik bir artış söz konusu.

Şimdi diyeceksiniz ki, bu nasıl oluyor? Hem trafik artmamış, hem de kişi başına düşen ziyaret artmış…

İşin ilginç kısmı burada başlıyor. Amazon’daki aktif satıcı sayısı dört yıl içinde 2,4 milyondan 1,9 milyona düşmüş. Ama hâlâ her yıl yaklaşık 1 milyon yeni satıcı sisteme kayıt oluyor. Yani platforma giriş var ama kalmak zor. Rekabet yüksek, kazanan az.

Bu tablo Amazon’un pazar yerinin olgunlaştığını ve artık eskisi kadar “herkese açık” bir alan olmadığını gösteriyor. Başarılı satıcılar, daha fazla görünürlük ve trafik alırken, yeni başlayanların tutunması gittikçe zorlaşıyor. Pazarın ciddi bir şekilde profesyonelleştiğini de gösteriyor.

Amazon’un ABD pazarı, hâlâ toplam trafik ve satış hacmi açısından zirvede.

Raporda dikkat çeken başka bir detay daha var. Satıcı başına düşen trafik bazı küçük pazarlarda inanılmaz seviyelere çıkmış.

Suudi Arabistan’da satıcı başına 8.228, Güney Afrika’da 8.065 ve Singapur’da 4.531 ziyaret gerçekleşiyor. İlk bakışta "ne güzel rakamlar" diyebilirsiniz ama bu pazarlarda toplam trafik düşük olduğu için, gelir potansiyeli sınırlı kalıyor.

Yani trafik var ama pasta küçük. O yüzden çok kazançlı bir alan gibi görünse de, ölçeklenebilirlik sorunu yaşanabiliyor.

Alibaba’nın modelinde hız ve erişilebilirlik öne çıkarken, Amazon tarafında rekabet, verimlilik ve pazar seçimi gibi unsurlar daha belirleyici hale gelmiş durumda. Her iki platform da e-ticaretin farklı yönlerinden evrim geçiriyor ama ortak bir gerçek var, oyunun kuralları değişiyor.

Artık ürün listeleyip beklemek yetmiyor. İyi bir lojistik ağınız olacak, hızlı teslimat sunacaksınız, pazarlama stratejiniz güçlü olacak ve belki en önemlisi, bulunduğunuz pazarın potansiyelini çok iyi analiz edeceksiniz.

Yoksa milyonlarca satıcının arasında kaybolmak işten bile değil.

E-ticaret artık sadece bir satış kanalı değil; başlı başına bir mühendislik, strateji ve zaman yönetimi işi haline geldi. Alibaba’nın bir saatte teslim ettiği ürünle, Amazon’un en görünür satıcısının yarıştığı sistemler arasında çok fark var gibi görünse de, aslında ikisi de aynı mesajı veriyor:

Ya hızlısın, ya görünmez. Ya uyum sağlıyorsun, ya dışarda kalıyorsun.