60 kat zam istedi! Oyuncu Ayşe Tolga’dan eski eşine nafaka davası

Oyuncu Ayşe Tolga, eski eşi Marsel Eskinazi'den aldığı aylık 3 bin liralık nafakayı 175 bin liraya yükseltilmesi için dava açtı. Eskinazi'nin avukatı "Müvekkili evladının babası değil bankamatik olarak görüyor" diyerek itiraz etti.

60 kat zam istedi! Oyuncu Ayşe Tolga’dan eski eşine nafaka davası

Oyuncu Ayşe Tolga ile iş insanı Marsel Eskinazi, 2013’te anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin bugün 13 yaşında olan kızlarının velayetini anneye veren mahkeme, Eskinazi’nin çocuğuna aylık 3 bin lira nafaka ile bakıcı maaşı ve özel sağlık sigortasını karşılamasına karar verdi.

Patronlar Dünyası'ndaki habere göre; Ayşe Tolga, nafakayı 60 kat arttırarak 175 bin liraya yükseltilmesi için geçen günlerde dava açtı.

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Oyuncu, nafakanın hükmedildiği tarihten bu yana 10 yıl geçtiğini, çocuğunun büyüdüğünü ve doğal olarak ihtiyaçlarının arttığını dilekçesinde belirtti. Tolga ayrıca eski eşinin son zamanlarda kendisine karşı düşmanca his ve davranışlar içerisine girdiğini belirtti. İddiaları reddeden Marsel Eskinazi ise karşı dava açtı. Eskinazi’nin avukatı, Ayşe Tolga’nın dış dünyaya kendisini iyilik elçisi olarak tanıtıp çocuğuna karşı sanki şahane bir ebeveynlik yapıyormuş gibi algı yarattığını anlattı:

“Ayşe Tolga, müvekkili evladının babası değil, bankamatik olarak görmüştür. Müvekkil, çocuğunun tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Davanın reddini istiyoruz”

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