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Ünlü oyuncu Ayşe Tolga eski eşine nafaka davası açtı. 60 kat zam istedi

Ünlü oyuncu Ayşe Tolga, on yıl önce anlaşmalı olarak tek celsede boşandığı kızının babası iş insanı Marsel Eskinazi'ye nafaka yükseltme davası açtı. Ayşe Tolga eski eşi Marsel Eskinazi'nin ödediği 3 bin liralık nafakanın 175 bin liraya çıkarılmasını istedi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 14:06
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60 kat zam istedi! Ünlü oyuncu Ayşe Tolga'dan eski eşe nafaka davası

Ünlü oyuncu Ayşe Tolga eski eşine nafaka davası açtı. 60 kat zam istedi
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Ünlü oyuncu Ayşe Tolga, 10 yıl önce boşandığı iş insanı Marsel Eskinazi'nin kızlarına ödediği nafakayı yetersiz bularak mahkemeye başvurdu. Sabah'ta yer alan habere göre; 3 bin lira olan nafakadan memnun olmayan Tolga, 60 kat zam talep etti.

"Seksenler" dizisinde oynadığı "Gülden" karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Ayşe Tolga, 10 yıl önce evliliğini noktalama kararı aldığı Marsel Eskinazi'ye nafaka yükseltme davası açtı.

2013 yılında görüş ayrılığı ve anlaşmazlık yüzünden evliliklerini bitiren çiftten Eskinazi'nin kızı için her ay 3 bin lira iştirak nafakası ödemesine, özel sağlık sigortası ve bakıcı maaşını karşılamasına karar verilmişti.

3 bin TL'yi yetersiz bulan Tolga, boşanmanın 10'uncu yılında soluğu İstanbul Aile Mahkemesi'nde aldı.
Nafakanın yükseltilmesini talep eden Tolga, yaklaşık 60 kat zam istedi. 
Nafakanın 175 Bin TL olması gerektiğini dile getiren ünlü oyuncuya henüz eski eşinden bir yanıt gelmedi.
 

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