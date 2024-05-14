60 kilo veren ünlü şarkıcı nasıl zayıfladığını açıkladı

The Kelly Clarkson Show'un 13 Mayıs Pazartesi ekrana gelen bölümüne konuk olan 42 yaşındaki Kelly Clarkson, Whoopi Goldberg ile röportaj yaptı.
Goldberg'e ne kadar harika göründüğü konusunda iltifat ederek sohbete başlayan Clarkson, "Seninle her karşılaştığımda, daha genç görünüyorsun! Benjamin Button gibisin." dedi.
Kendisinin de kilo verdiğini söyleyen Clarkson, "Benimki insanların sandığından farklı, ama sonunda kan değerlerim çok kötüleştiği için bunu yapmak zorunda kaldım." dedi.
Clarkson, ünlülerin çok kullandığı kilo verme ilacı Ozempic'i kullandığını inkar ederken, aldığı reçeteyi açıklamadı.
Sözlerine devam eden Clarkson, "Doktorum iki yıl boyunca beni takip etti ve ben de 'Hayır, bundan korkuyorum' dedim. Zaten tiroid sorunlarım var." dedi.
Clarkson, kullandığı ilacın "şekeri parçalamaya yardımcı olan bir şey" olduğunu ifade etti.
Ünlü şarkıcı, biraz kilo vermeye başlayana kadar ne kadar kilolu olduğunun farkına varmadığını söyledi.
Clarkson, kendisinin eski bir videosunu izlediğini ve "Bu da kim?" diye şaşırdığını açıkladı.
İki çocuk annesi Clarkson, daha önce Mounjaro adlı bir ilaç kullandığını itiraf etti ve kilo verme yolculuğunun kademeli bir hızda gerçekleştiğini belirtti.
Şarkıcı kaybettiği kilo miktarını doğrulamazken, Extra TV onun 60 kilo verdiğini iddia etti.
Başarısını diyet ve egzersize borçlu olduğunu söyleyen Clarkson, "Doktorumu dinlediğim için kilo verdim" dedi.
3 Grammy Ödülü sahibi Clarkson, 2002 yılında American Idol yarışmasını kazandıktan sonra çıkış yakalamıştı.