60 kilo veren ünlü şarkıcı nasıl zayıfladığını açıkladı

60 kilo veren ünlü şarkıcı nasıl zayıfladığını açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Kelly Clarkson, 60 kilo vererek bambaşka birine dönüşmüştü. Clarkson, zayıflama sırrını anlattı.
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60 kilo veren ünlü şarkıcı nasıl zayıfladığını açıkladı 1

The Kelly Clarkson Show'un 13 Mayıs Pazartesi ekrana gelen bölümüne konuk olan 42 yaşındaki Kelly Clarkson, Whoopi Goldberg ile röportaj yaptı.

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60 kilo veren ünlü şarkıcı nasıl zayıfladığını açıkladı 2

Goldberg'e ne kadar harika göründüğü konusunda iltifat ederek sohbete başlayan Clarkson, "Seninle her karşılaştığımda, daha genç görünüyorsun! Benjamin Button gibisin." dedi.

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60 kilo veren ünlü şarkıcı nasıl zayıfladığını açıkladı 3

Kendisinin de kilo verdiğini söyleyen Clarkson, "Benimki insanların sandığından farklı, ama sonunda kan değerlerim çok kötüleştiği için bunu yapmak zorunda kaldım." dedi.

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60 kilo veren ünlü şarkıcı nasıl zayıfladığını açıkladı 4

Clarkson, ünlülerin çok kullandığı kilo verme ilacı Ozempic'i kullandığını inkar ederken, aldığı reçeteyi açıklamadı.

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60 kilo veren ünlü şarkıcı nasıl zayıfladığını açıkladı 5

Sözlerine devam eden Clarkson, "Doktorum iki yıl boyunca beni takip etti ve ben de 'Hayır, bundan korkuyorum' dedim. Zaten tiroid sorunlarım var." dedi.

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60 kilo veren ünlü şarkıcı nasıl zayıfladığını açıkladı 6

Clarkson, kullandığı ilacın "şekeri parçalamaya yardımcı olan bir şey" olduğunu ifade etti.

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60 kilo veren ünlü şarkıcı nasıl zayıfladığını açıkladı 7

Ünlü şarkıcı, biraz kilo vermeye başlayana kadar ne kadar kilolu olduğunun farkına varmadığını söyledi.

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60 kilo veren ünlü şarkıcı nasıl zayıfladığını açıkladı 8

Clarkson, kendisinin eski bir videosunu izlediğini ve "Bu da kim?" diye şaşırdığını açıkladı.

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60 kilo veren ünlü şarkıcı nasıl zayıfladığını açıkladı 9

İki çocuk annesi Clarkson, daha önce Mounjaro adlı bir ilaç kullandığını itiraf etti ve kilo verme yolculuğunun kademeli bir hızda gerçekleştiğini belirtti.

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60 kilo veren ünlü şarkıcı nasıl zayıfladığını açıkladı 10

Şarkıcı kaybettiği kilo miktarını doğrulamazken, Extra TV onun 60 kilo verdiğini iddia etti.

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60 kilo veren ünlü şarkıcı nasıl zayıfladığını açıkladı 11

Başarısını diyet ve egzersize borçlu olduğunu söyleyen Clarkson, "Doktorumu dinlediğim için kilo verdim" dedi.

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60 kilo veren ünlü şarkıcı nasıl zayıfladığını açıkladı 12

3 Grammy Ödülü sahibi Clarkson, 2002 yılında American Idol yarışmasını kazandıktan sonra çıkış yakalamıştı.

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