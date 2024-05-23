60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali. Ekranlara dönüyor. Zayıflama sırrı gündem olmuştu

"Yalan" dizisiyle ekranlara geri dönecek olan tanınmış oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, kilo verme süreciyle dikkatleri üzerine topladı. Dizide Hülya Yılmaz karakterini canlandıran Bozoğlu, 110 kilodan 50 kiloya düşerek toplamda 60 kilo kaybetti.

"Yalan" dizisinin hikayesini gerçek hayattan alınmış üçüncü sayfa haberlerine benzeterek, "Gerçek yaşamdan alınan hikayeler" olarak tanımlayan Bozoğlu, dizinin heyecan verici olduğunu belirtti.

"Üçüncü sayfa haberleri gibi bir dizi geliyor. Harika bir ekip ve senaryo ile başladık. 'Yalan', tüm annelerin ve kızların kalbine dokunacak bir öykü. İzleyicimizi üzmek istemeyiz ama gözyaşlarının akacağını söyleyebilirim" dedi.

Hülya Yılmaz karakteri hakkında da konuşan Bozoğlu, "Beni takip edenler bilir, işime tutkuyla bağlıyım. Uzun süredir bu kadar heyecan duyduğum bir rol olmamıştı. Senaryolarda bu kadar değişken ve sürprizli karakterler nadiren karşıma çıkıyor. Bu da oyunculukta yeni bir heves uyandırıyor. İlk gün sette çok heyecanlandım. Umarım beğeniliriz, gerisi seyirciye kalmış" ifadelerini kullandı.

"Yalan", 27 Mayıs Pazartesi günü ilk bölümüyle Kanal D'de izleyicilerle buluşacak.