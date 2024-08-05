60 koyunu çalıp satan çoban pavyonda yakalandı. 'Erik dalı gevrektir amanın basmaya gelmez' diyordu...

Eskiden sıkça duyulan “Tarlayı satıp pavyonda yedi” muhabbeti Adana’da yeniden yaşandı.

Filmlere konu olacak tarzda olan olay Adana Kozan’a bağlı Yüksekören Mahallesi’nde yaşandı.

İddialara göre 60 küçükbaş hayvan çalıp satan çoban pavyonda eğlenirken yakayı ele verdi.

KURDA KUZU EMANET ETMİŞLER

Kozan'a bağlı Yüksekören Mahallesi'nde çoban olan R.D., 2 Ağustos'ta ismi henüz bilinmeyen bir mağdurun 60 hayvanını çaldı.

Çaldığı 60 koyunu Hatay Dörtyol'da satan R.D., aldığı parayı pavyonda eğlenmek için kullandı.

TUTUKLANDI

Koyunları çalınan mağdur kişinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler R.D.'yi pavyona gidip eğlenirken suçüstü yakaladı. Gözaltında suçunu itiraf eden R.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada yayılan bu haber kısa sürede viral oldu. Olay kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.