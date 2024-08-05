60 koyunu çalıp satan çoban pavyonda yakalandı. 'Erik dalı gevrektir amanın basmaya gelmez' diyordu...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
60 koyunu çalıp satan çoban pavyonda yakalandı. 'Erik dalı gevrektir amanın basmaya gelmez' diyordu...

Adana'da 60 koyun çalarak satan ve kazandığı parayı pavyona giderek harcayan kişi pavyonda yakayı ele verdi.

Eskiden sıkça duyulan “Tarlayı satıp pavyonda yedi” muhabbeti Adana’da yeniden yaşandı.

Filmlere konu olacak tarzda olan olay Adana Kozan’a bağlı Yüksekören Mahallesi’nde yaşandı.

İddialara göre 60 küçükbaş hayvan çalıp satan çoban pavyonda eğlenirken yakayı ele verdi.

KURDA KUZU EMANET ETMİŞLER

Kozan'a bağlı Yüksekören Mahallesi'nde çoban olan R.D., 2 Ağustos'ta ismi henüz bilinmeyen bir mağdurun 60 hayvanını çaldı.

Çaldığı 60 koyunu Hatay Dörtyol'da satan R.D., aldığı parayı pavyonda eğlenmek için kullandı.

TUTUKLANDI

Koyunları çalınan mağdur kişinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler R.D.'yi pavyona gidip eğlenirken suçüstü yakaladı. Gözaltında suçunu itiraf eden R.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada yayılan bu haber kısa sürede viral oldu. Olay kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

yorum1.jpg

yorum2.jpg

Son Haberler
Gözüne dokunanların yüz ifadesi neden değişir? Sağlık
Gözüne dokunanların yüz ifadesi neden değişir?
Bebek bezinde uyuşturucu. 2 kişi tutuklandı Yerel Haberler
Bebek bezinde uyuşturucu. 2 kişi tutuklandı
Euro Bölgesi’nde ÜFE yükseldi Ekonomi
Euro Bölgesi’nde ÜFE yükseldi
IŞİD, Orta Asya'da tekrardan yapılanıyor. Uyuyan dev uyanıyor Dünya
IŞİD, Orta Asya'da tekrardan yapılanıyor. Uyuyan dev uyanıyor
Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’i 74 yaşında ortaya çıktı. Yıllar sana acımamış Magazin
Korkusuz Korkak’ın Hemşire Sevil’i 74 yaşında ortaya çıktı. Yıllar sana acımamış
FIFA müfettişeleri Eyüpspor'u inceliyor Spor
FIFA müfettişeleri Eyüpspor'u inceliyor
Bangladeş'te göstericiler resmi konutu bastı. Başbakan terk etmek zorunda kaldı Gündem
Bangladeş'te göstericiler resmi konutu bastı. Başbakan terk etmek zorunda kaldı