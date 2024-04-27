60 yaşında güzellik yarışmasını kazandı. Sıradaki hedefini açıkladı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir ilk yaşandı. La Plata'da hayatını sürdüren 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodríguez, Miss Universe Buenos Aires yarışmasını kazanarak toplumun güzellik algılarını yıkmış oldu.
Avukat ve gazeteci olan Rodríguez, 34 yarışmacı arasından birinci seçildi.
Rodríguez tacını giydikten sonra şu ifadeleri kullandı: “Kadınların sadece fiziksel güzelliği değil, başka değerleri de temsil ettiği yeni bir dönem başlatıyoruz. Günümüzde bunu başlatan kişi ben oldum."
Rodríguez'in sıradaki hedef ise 2024 Kainat Güzeli olmak.
Miss Universe Buenos Aires Eyalet organizasyonu, Rodríguez'in zaferini sosyal medya hesabından kutlayarak, onun güzellik yarışmaları dünyasında bir umut ışığı ve değişimin başlangıcı olduğunu belirtti.
Miss Universe güzellik yarışmalarında 1958'den bugüne uygulanan 18-28 arası yaş sınırı geçtiğimiz sene kaldırılmıştı.
Diego Bernardini, Rodriguez’in birinci seçilmesiyle ilgili “Bugün gördüğümüz şey, güzellikle, çekicilikle, şehvetle, güvenlikle, gülümsemelerle ilgili olan yeni bir gerçekliktir." dedi.
“Bugün insanlar kendilerine daha iyi bakıyorlar.” diyen Bernardini, yalnızca ameliyatları veya tedavileri değil, aynı zamanda kendi duygularımızı, güvenliğimizi nasıl yönettiğimizi ve geçmiş on yıllarda deneyimlediğimiz her şeyden nasıl yararlandığımızı da içeren, çok daha anlamlı bir kişisel bakıma atıfta bulunduğunu açıkladı.
Bernardini, bu yaş grubundaki bir insanın bu tür bir rekabetin en üst noktasına ulaşmasının, yaşamın aşamalarının nasıl uzadığını, sınırların nasıl bulanıklaştığını, daha geçirgen ve esnek hale geldiğini gösteren bir başka örnek olduğunu ekledi.
Bernardini, ''Bu bizi sadece 60 yaşındaki bir kadının kutsanmasını değil, aynı zamanda diğer finalistlerin 18 ile 40 yaşları arasında olmasıyla ilgili olan ve hiç de önemsiz olmayan bir gerçeği görmeye iten şey." diyerek sözlerine devam etti.
"Onun aynı zamanda bir Kainat Güzeli'nin her zaman olduğu iddia edilenin üzerinde, yirmili yaşlarının başında veya otuzlu yaşlarının başında olan insanlarla da karşılaşacağını düşünmeliyiz ki bana asıl mesele bu gibi görünüyor" diyerek konuşmasını noktaladı.