﻿Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

Ülkemizde, 1990 yılında çekilen Ghost (Hayalet) filmi ile büyük bir şöhrete kavuşan dünyaca ünlü aktris Demi Moore, ilerleyen yaşına rağmen kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği estetik operasyonundan sonra abartılı elmacık kemikleri ve şekli tamamen değişen dudak yapısından dolayı tatsız günler geçiren Demi Moore, kötü günleri geride bıraktı.
Ünlü oyuncu 60 yaşında adeta yeniden doğdu.
Instagram hesabını aktif kullanana 60 yaşındaki Moore, son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü isim ilerleyen yaşına rağmen, güzelliği ile hayran bırakıyor.
İşte ünlü oyuncunun o pozları...