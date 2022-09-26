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Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

Dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore Instagram mayolu pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı. Takipçileri yıldız oyuncu için "60 yaşındaki genç kız" yorumunda bulundu.

Galeri Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 09:58
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Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

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Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

Ülkemizde, 1990 yılında çekilen Ghost (Hayalet) filmi ile büyük bir şöhrete kavuşan dünyaca ünlü aktris Demi Moore, ilerleyen yaşına rağmen kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

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Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği estetik operasyonundan sonra abartılı elmacık kemikleri ve şekli tamamen değişen dudak yapısından dolayı tatsız günler geçiren Demi Moore, kötü günleri geride bıraktı.

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Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

Ünlü oyuncu 60 yaşında adeta yeniden doğdu.

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Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

Instagram hesabını aktif kullanana 60 yaşındaki Moore, son yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

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Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

Ünlü isim ilerleyen yaşına rağmen, güzelliği ile hayran bırakıyor.

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Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

İşte ünlü oyuncunun o pozları...

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Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

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Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

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Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

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Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

12/25
Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

13/25
Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

14/25
Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

15/25
Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

16/25
Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

17/25
Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

18/25
Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

19/25
Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

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Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

21/25
Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

22/25
Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

23/25
Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

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Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

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Demi Moore mayolu pozlarını paylaştı. 60 yaşında olduğuna inanmak zor

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