60 yıl önce yapılmıştı şimdi bölge halkı tedirgin! "Patlama tehlikesi var"

Van'ın Erciş ilçesi Pınarlı ve Düvenci mahalleleri sınırında bulunan Meydan Boğazı Gölet Barajı tehlike arz ediyor.

1965 yılında yapılan ve o tarihten itibaren sulama ve taşkın önleme amacıyla kullanılan Meydan Boğazı Gölet Barajı tehlike arz ediyor.

İlkbahar mevsiminde eriyen kar suları ile birlikte su seviyesi en yüksek noktaya ulaşan baraj, kurak geçen yaz mevsimiyle birlikte en düşük seviyeye ulaşıyor.

60 yıllık bir geçmişi bulunan ve o zamanın şartlarına göre yapılan barajın set duvarının altından sızan sular zemin sıvılaşmasına neden oluyor.

Herhangi bir tehlikeye karşı köylülerin kendince tedbir aldığı baraj, vatandaşları tedirgin ediyor.

Baraj yapımında çalışan Pınarlı köyü sakinlerinden Abdulbaki Çeber, "Bu baraj 1965 yılında yapıldı. Yapılırken ben işçi olarak çalışıyordum. Elle dibini kazdık. Her iki taraftan hafriyat çekerek doldurdular. Şu an altta sızma var, patlama tehlikesi var.

Aşağı köylerden 4-5 köy risk altında. Allah göstermesin bir patlama olursa o köyler hayvanı, arazisi, insanı ile beraber hepsi yok olur. İki senedir müracaatta bulunuyoruz. Çeşitli tarihlerde mühendisler geldiler, projesini yaptılar, etüdünü yaptılar, sondaj çalışmasını yaptılar. Acil olarak yapılmasını talep ettiler. Şimdiye kadar bir şey çıkmadı. Yetkililerden ricamız, bu tehlikenin önlenmesi için bu setin yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

