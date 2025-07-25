60 yıl sonra özür! Bir kadının zaferi: Güney Kore’de cinsel saldırganın dilini koparıp ceza almıştı

1965’te kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalışan erkeğin dilini kopardığı için 10 ay hapis cezası alan Choi Mal-ja’dan, artık 80 yaşında, resmen özür dilendi. Olay sırasında 18 yaşında olan Choi, Busan’da saldırganın dilinin bir kısmını ısırarak koparmış ve bu nedenle 2 yıl ertelemeli hapis cezasına çarptırılmıştı.

The Guardian’a göre, yıllarca suçlu olarak yaşayan kadın için yeniden yargılama süreci başlatıldı. Savcılar, Choi Mal-ja’nın beraatini talep ederek kendisinden resmi özür diledi.

SALDIRGANA DAHA HAFİF CEZA VERİLMİŞTİ

Olayda, saldırganın dilinin 1,5 cm’lik kısmını kopardığı için “ağırlaştırılmış yaralama” suçlamasıyla yargılanan Choi, 10 ay hapis cezası almıştı. Savcılar, 21 yaşındaki saldırganın “tecavüz” suçlamasını düşürerek, “mülke izinsiz girme ve gözdağı” suçlarından daha hafif bir ceza talep etmişti.

Kıdemli savcı Jeong Myeong-won, çarşamba günkü duruşmada Choi’ye ismiyle hitap ederek katıldı. Savcılığın görevini yerine getiremediğini ve yanlış hareket ettiğini belirten Jeong, “Cinsel saldırı mağduruna koruma sağlamak yerine büyük acı çektirdik, en içten özürlerimizi sunarız” dedi.

“BİZ KAZANDIK, BİZ KAZANDIK, BİZ KAZANDIK”

Choi, duruşmada, “61 yıl suçlu olarak yaşadım. Umarım Kore, gelecek nesillerin cinsel şiddetten uzak, insan haklarının korunduğu bir dünyada yaşayabileceği yasalar yapar” dedi.

Savcılar, yeniden yargılamada geçmiş mahkûmiyetin iptalini istedi. Choi, Busan’daki duruşmadan çıkarken yumruğunu kaldırarak üç kez “Biz kazandık” diye haykırdı.

Choi, #MeToo hareketinden ve bir üniversitedeki toplumsal cinsiyet dersinden ilham alarak 2020’de yeniden yargılanma talebinde bulunmuştu.

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