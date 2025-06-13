600 bin kamu işçisi bu haberi bekliyordu! Zam teklifi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
600 bin kamu işçisi bu haberi bekliyordu! Zam teklifi belli oldu

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu.

Hükümet temsilcisi Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), kamu çerçeve protokolü (KÇP) görüşmeleri kapsamında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ile görüştükten sonra ilk zam teklifini yaptı.

Buna göre görüşmelerde işveren tarafını temsil eden TÜHİS’in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu.

"TEKLİF HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konuya ilişkin ilk açıklamasında "Verilen teklif bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. İkinci teklifi bekliyoruz" dedi.

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