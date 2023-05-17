600 kişi fazla kilolarından kurtuldu. İşte çaresi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) obezite kampı, 3 yıllık süre zarfında hizmet verdiği yaklaşık 600 danışanını, fazla kilolarından kurtararak, sağlığına kavuşturduğu bildirildi.

600 kişi fazla kilolarından kurtuldu. İşte çaresi

İHA’nın haberine göre; Kasım 2020’den bu yana farklı kilo kategorilerinde 20 obezite kampı düzenlendi. 594 danışanın hedeflediği kiloya ulaştığı kampta, yüzde 3 ila 5 arasında değişen oranlar üzerinden toplamda bin 689 kilo kaybı sağlandı. Ayrıca hastalıkla mücadele çerçevesinde 30 bin kişiye poliklinik ve saha hizmeti verildiği bildirildi.

Diyetisyenler, psikologlar, hemşireler ve spor koçları eşliğinde eğitimlerin verildiği kampta, danışanlar kampta verilen günlük programların dışına çıkmadan yeterli su tüketerek beslenme programına uygun egzersizler gerçekleştiriyor.

Çağın sağlık problemleri arasında öne çıkan obezite hastalığı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi profesyonel bir kadroyla danışanlarına hizmet veriyor. Kamp sürecinde alanında uzman doktor ve diyetisyen ekip tarafından özgün tedavi yöntemiyle hastaların gün içerisinde ateş, nabız, tansiyon ve kan şekerleri düzenli olarak takip edilerek beslenme programları hazırlanıyor.

Eğitimler çerçevesinde üyeler, sağlıklı beslenmeyi öğrenerek; porsiyon kontrolünü, yemekleri doğru pişirme tekniklerini, öğün düzenini ve sağlıklı besinleri yaşamlarına dahil ediyor. Günlük yapılan tansiyon ve açlık kan şekeri ölçümlerinin sonucunda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artması sayesinde danışanların ölçümlerinde gözle görülür düzelmeler elde ediliyor.

OBEZİTE KAMPININ YENİ SEZONU HAZİRAN AYINDA BAŞLIYOR

GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay yaptığı açıklamada, 2023 yılı sezonunun haziran ayında başlayacağını belirterek şunları söyledi:

“Yıl içinde birçok kampla farklı kilo kategorilerindeki danışanlarla bir araya geleceğiz. Kampta, obezite hastalarının hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklara yakalanmaması için kilo vermelerini hedefliyoruz. Hastalara özel program hazırlıyoruz. Özel diyet menüleri oluşturuyoruz ve fiziksel aktiveler programlıyoruz. Hastalarımız gün içinde çeşitli seanslarla fiziksel aktivelerini yapıyor. Kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızın da hemşiremizce kan şekeri, tansiyon, nabız ve ateşi ölçülüyor, takipleri yapılıyor”

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