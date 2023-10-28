600 ton taşla yapılan ve uzaydan görülebilen Atatürk portresi yenilendi

Erzincan Keşiş Dağı’nda bulunan Ata Tepesi’ne 1982 yılında ressam Mustafa Aydemir tarafından 30 günde 3 bin gönüllü asker arkadaşlarıyla beraber yapılan Atatürk Portresi yenilendi.

KAYNAK: İHA
600 ton taşla yapılan ve uzaydan görülebilen Atatürk portresi yenilendi

Uzaydan görülebilen, dünyanın en büyük ve 100 sıra dışı sanat eserinden biri olarak kabul edilen portre, aradan geçen 41 yılda Erzincan’ın simgesi haline geldi.

Yenileme çalışmaları için 26 Ağustos 2023 tarihinde Erzincan Keşiş Dağı’nda bulunan Ata Tepe’ye ekibiyle birlikte çıkan ressam Mustafa Aydemir, iki aylık bir çalışma sonunda portrenin çelik betonarmeye alınarak yenileme işini tamamladı ve Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim 2023 tarihine yetiştirdi.

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20 BİN ÇELİK KAZIK 4 BİN TON BETON KULLANILDI

Günde ortalama 35 kişinin çalıştığı şantiyede, dağın zeminine 20 binin üzerinde çelik kazık çakıldı ve çelik hasırların yanı sıra 4 bin ton beton kullanıldı. Gerçekleştirilen çalışma Erzincan Valiliği ile Erzincan Belediyesi desteğiyle yapıldı.

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“CUMHURİYET’İN 100. YILINA YETİŞMESİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ BAŞARDIK”

Portrenin açılışı Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve 3. Ordu Komutanlığı birlikteliği ile 29 Ekim 2023 Pazar günü Saat 14.00’da 59. Topçu Tugayı tören alanında yapılacak şekilde planlandı.

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Açılış öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan ressam Mustafa Aydemir, “Atamızın dev portresi 1982 yılında benim tarafımdan hayal edildi ve 3 bin gönüllü askerle, eğitimlerini aksatmadan, buraya hiç para harcanmadan, doğada ki malzemeler kullanılarak kuruldu. Portrenin boyu 176 metre, yüzünün kapladığı alan 7 bin 565 metre kare ve bu güne kadar dünyada bir dağa nakşedilmiş dünyanın en büyük portresi. Erzincan bir asker kentidir ve Cumhuriyetimizin 100. yılına yetişmesi bizim için çok önemli. Bu geçen 41 yılda elbette portremiz aşındı. Çelik betonarme ile tekrardan restore ettik ve 29 Ekim 2023 tarihinde bitmiş olacak” dedi.

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