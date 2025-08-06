600 yıllık sır ortaya çıktı

Kaynak: AA
600 yıllık sır ortaya çıktı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde, Türk-İslam medeniyetine ait olduğu değerlendirilen 600 yıllık bir ibadethane keşfetti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü akademisyenleri, 16. yüzyıla ait eserler arasında yer alan Taşkınpaşa Medresesi ve Camisi'nin konumlandığı yerleşimde alan araştırması gerçekleştirdi.

İnceleme sırasında, bir köylünün yakacak deposu olarak kullandığı kaya içi boşluğunu boşaltarak temizleme çalışması yürüten ekip, 6 asırlık taş işleme sanatı örneği mihrabın da yer aldığı ibadet mekânını gün yüzüne çıkardı.

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Projeyi yönetenlerden Doç. Dr. Savaş Maraşlı, basın mensuplarına, keşfedilen yapıyla ilgili hiçbir kaynakta bilgi yer almadığını, Eretna Beyliği dönemine ait özellikler barındırdığını ifade etti.

Mülk sahibi Mehmet Ersen (63) ise çocukluk yıllarında bölgeye gelen bazı ziyaretçilerin kendilerine ibadethaneden söz ettiklerini, fakat herhangi bir araştırmanın bugüne dek yapılmadığını anlattı.

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