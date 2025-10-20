600.000 Tl başlangıç fiyatıyla yeni Mg 4 çıktı Türkiye’ye gelecekmi?

Avrupa üretim tesisi için artık günleri sayan Mg markası modellerinide bir bir yenilemeye devam ediyor.
Son olarak sevilen c hb modelleri Mg 4’ü yenilediler.
42.8Kwh batarya paketiyle karma kullanımda 437 km
53.9Kwh batarya paketiyle ise karma kullanımda 530 km menzil sunuyor araç
Yukarıdaki menzil verilerinin Çin testlerinden alındığınıda belirtelim
Avrupa testlerinde genelde bu değerler yüzde 15 civarı daha düşük oluyor.
Motor tarafında değişiklik olmayan araçta tasarım yenilendi.
Oldukça şık görünen c hb yine satışa sunulduğu pazarlarda büyük beğeni kazanacak gibi.
Türkiye fabrika yatırımı uzun süredir konuşulan Mg markası bu yıl bitmeden hangi ülkeye fabrika kuracağını açıklayacak.
Umarız bize gelirler’de ek vergilerden kurtulmuş bir halde daha uygun fiyatla satılabilirler.
İster Türkiye'de ister İngiltere'de ister Avrupa'da her hangi bir ülkede üretilsin, bize sorunsuz vergisiz cezasız gelebilecek.
Önümüzdeki bir kaç ay içerisinde bu konu netleşecek.