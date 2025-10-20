Yeniçağ Gazetesi
20 Ekim 2025 Pazartesi
600.000 Tl başlangıç fiyatıyla yeni Mg 4 çıktı Türkiye'ye gelecekmi?

600.000 Tl başlangıç fiyatıyla yeni Mg 4 çıktı Türkiye’ye gelecekmi?

Ülkemizde çok satan Çinli elektrikli araçlardan birisi olan Mg 4 modeli yenilendi. Mg 4 katı hal bataryasıyla artık daha fazla menzil sunuyor.

Son Güncelleme:
600.000 Tl başlangıç fiyatıyla yeni Mg 4 çıktı Türkiye'ye gelecekmi? - Resim: 1

Avrupa üretim tesisi için artık günleri sayan Mg markası modellerinide bir bir yenilemeye devam ediyor.

Son olarak sevilen c hb modelleri Mg 4’ü yenilediler.

600.000 Tl başlangıç fiyatıyla yeni Mg 4 çıktı Türkiye'ye gelecekmi? - Resim: 2

42.8Kwh batarya paketiyle karma kullanımda 437 km

53.9Kwh batarya paketiyle ise karma kullanımda 530 km menzil sunuyor araç

600.000 Tl başlangıç fiyatıyla yeni Mg 4 çıktı Türkiye'ye gelecekmi? - Resim: 3

Yukarıdaki menzil verilerinin Çin testlerinden alındığınıda belirtelim

Avrupa testlerinde genelde bu değerler yüzde 15 civarı daha düşük oluyor.

600.000 Tl başlangıç fiyatıyla yeni Mg 4 çıktı Türkiye'ye gelecekmi? - Resim: 4

Motor tarafında değişiklik olmayan araçta tasarım yenilendi.

Oldukça şık görünen c hb yine satışa sunulduğu pazarlarda büyük beğeni kazanacak gibi.

600.000 Tl başlangıç fiyatıyla yeni Mg 4 çıktı Türkiye'ye gelecekmi? - Resim: 5

Türkiye fabrika yatırımı uzun süredir konuşulan Mg markası bu yıl bitmeden hangi ülkeye fabrika kuracağını açıklayacak.
Umarız bize gelirler’de ek vergilerden kurtulmuş bir halde daha uygun fiyatla satılabilirler.

600.000 Tl başlangıç fiyatıyla yeni Mg 4 çıktı Türkiye'ye gelecekmi? - Resim: 6

İster Türkiye'de ister İngiltere'de ister Avrupa'da her hangi bir ülkede üretilsin, bize sorunsuz vergisiz cezasız gelebilecek.
Önümüzdeki bir kaç ay içerisinde bu konu netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi
