Bursa'da 2007 yılında restore edilen İznik Ayasofya Camii'nin minaresi su alırken, rutubet sebebiyle yosun tuttu. Uzmanlar, restorasyon sürecinde kullanılan malzeme ve uygulama hatalarının minaredeki bu bozulmanın temel sebebi olduğunu söyledi.

Sadece birkaç sokak ötede yer alan, 1423 yılında inşa edilen Mahmut Çelebi Camii'nin minaresinin tam 602 yıldır ayakta olması ise dikkat çekti.

Uzmanlar, yapıların tarihi dokusuna zarar vermeden onarılarak yapılması gerektiğini, aksi halde kültürel mirasın tahrip edildiğini ifade etti.