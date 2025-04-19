615 işletmeye sıkı denetim

Kaynak: İHA
615 işletmeye sıkı denetim

Erzurum'da işletmelere yönelik sıkı denetim devam ediyor. Valilik konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum ilinde Yem, Gıda ve Gıda ile Temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik 11-18 Nisan 2025 tarihleri arasında; 615 denetim yapılmış olup denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 1 idari yaptırım kararı uygulanmıştır.

Analize dayalı yapılan çalışmalarda 4 adet numune alınmıştır. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolümüzde olup gelen 15 başvuru değerlendirilmiştir" denildi.

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