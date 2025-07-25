62'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne başvurular devam ediyor

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Hazırlıklar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutukluluğu gölgesinde sürüyor. Festival kapsamında; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması olmak üzere dört ana kategoride başvurular kabul ediliyor. 14 Temmuz’da başlayan başvuru süreci, 22 Ağustos 2025 Cuma günü saat 18.00’de sona erecek. Başvurular festivalin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Yarışmalara yalnızca, 12 Ağustos 2024’ten sonra tamamlanmış ve Türkiye’de halka açık gösterimi yapılmamış filmler kabul edilecek. Ayrıca bu filmlerin daha önce başka bir yerli festivale katılmamış olması gerekiyor.

Festivalin bu yılki seçkisinde yenilikçi anlatımlar, yaratıcı sinema dilleri ve cesur hikâyelerin öne çıkması bekleniyor. Festival aynı zamanda sinema sektörünü desteklemek amacıyla yürüttüğü Altın Portakal Film Forumu ile senaryo geliştirme ve yapım aşamasındaki projelere fon desteği sunmaya devam edecek.

Uluslararası tanıtım faaliyetleriyle de öne çıkan festival, Türk sinemasının küresel düzeydeki görünürlüğünü artırmayı ve genç sinemacıların projelerine ortak yapım olanakları yaratmayı hedefliyor.

Festivalin, belediye başkanının tutuklu olduğu ve yerel yönetimin baskı altında bulunduğu bir süreçte düzenlenmesi, kültür-sanat alanındaki dayanışmanın ve ifade özgürlüğünün vurgulanması açısından da dikkat çekiyor.

Altın Portakal'a başvurular başladı

Altın Portakal yarış ve heyecan...