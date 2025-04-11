63 akil insan hakkında da dava açılacak mı?..

Prof. Dr. Nuray Mert “Veda ediyorum” başlıklı son yazısını 9 Nisan’da paylaştı.

“Şüphesiz insan çok cahil ve zalimdir. (Kur’an, 50/72)” diye başlıyor ve özetle şunları söylüyor:

“Yıllar önce, Fazilet Partisi’nin kapatılma kararı üzerine “Utanıyorum” başlıklı bir yazı (Radikal, 26 Haziran 2001) yazmıştım.

Bu ülkede “ana muhalefet partisi kapatılırken, başörtülü kadınlar ‘suçlu’ muamelesi görürken özgürce dolaşmaktan utanıyorum” demiştim.

O kapatılan partinin devamı olanlar iktidara geldi, ülkeyi 23 yıldır yönetiyor.

2010 yılında, bu kez “Korkuyorum” başlıklı bir yazı yazmıştım.

Şimdi de korkuyorum, asıl bu kez korkuyorum, hem de çok korkuyorum.

Hem kendi adıma hem ülkem adına korkuyorum.”

Mart ayı başında, Ramazan’ın ilk günü, Akit TV’de bir programa davetliydim. Eşin dostun uyarılarına kulak asmadım, programa katıldım.

Program boyunca ısrarla Kürt meselesi ile ilgili görüşlerim, zamanında başıma iş açan eski görüntüler, çarpıtılmış konular gündeme geldi.

Bir kez daha tüm samimiyetimle görüşlerimi izah etmeye çalıştım. Bundan hiç rahatsızlık duymadım. Ne büyük bir gaflet!

Nitekim, iki buçuk hafta sonra hakkımda 2014 yılında, bir kadın gazeteciler ziyareti çerçevesinde, Suriye’nin Kürt bölgesinde çekilmiş bir fotoğrafa dayanarak “silahlı örgüt üyeliği” ithamı ile ağır ceza davası açıldığı tebliğini aldım.

Nasıl bir iştir, anlamak zor.

Kim benim değil silahlı, her hangi bir örgüt üyesi olabileceğime ciddi ciddi inanır akıl yürütmek mümkün değil.

Saklanacak, gizlenecek bir şeyim yok, ne söylüyorsam bu ülkenin iyiliği adına yazdım, çizdim, söyledim diye düşündüm. Bir başka gaflet!

Bir zamanlar mazlum olanlar nasıl zalim olabilir? diye de sormuyorum. Pekâlâ olabilir, işin ucunda para, mevki gibi çıkarlar varsa olabilir, oluyor.

İntikam duygusu varsa olabilir, oluyor.

Sonuçta bu nedenle ve başıma açılan son davada sonuç ne olursa olsun, hep bir vatandaşlık görevi olarak gördüğüm ülkeme ilişkin siyasi yorum yazısı yazmaya, görüş bildirmeye son verme kararı aldım.”

Değerli okurlarım,

21 Mart 2013'te; AKP, PKK ve Öcalan işbirliği ile Çözüm Süreci başlatıldı.

4 Nisan 2013’te görevi “çözüm sürecini halka anlatmak ve teşvik etmek” olan “Akil İnsanlar Heyeti” Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından açıkladı

25 Nisan 2013'te, PKK bütün silahlı güçlerini Türkiye topraklarından Kuzey Irak'a çekeceğini resmî olarak duyurdu.

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin hazırladığı, "Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayı ile 15 Temmuz 2014’te yayınlandı.

Prof. Dr. Mert’e dava açıldıysa;

TOBB ve Akil İnsanlar heyeti başkanı olan M. Rifat Hisarcıklıoğlu,

HDP önceki eş başkanı Mithat Sancar,

Aydın Doğan’ın kızı, Arzuhan Doğan Yalçındağ,

Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen,

Oyuncu Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan

TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan,

Dün; Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kuruluna atanan Prof. Dr. Şükrü Karatepe,

Dün; Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kuruluna atanan Orhan Gencebay,

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu başkanı ve Erdoğan’ın baş danışmanı Mehmet Uçum,

AKP Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman olmak üzere,

Soruyorum; 63 akil insan hakkında da dava açılacak mı?

Çözüm sürecinin baş aktörlerinden olan Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan dün sarayda, 2. Çözüm süreci konusunda cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiler.

Soruyorum; Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?