63 okulda 10 bin öğrenciye ağız ve diş sağlığı taraması

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada ağız ve diş sağlığının yaşam kalitesi üzerindeki önemine dikkat çekti.

Dr. Pamukçu, bu kapsamda yapılan farkındalık çalışmalarının toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip olduğunu söyleyerek "İnsanların bütün beden sağlığını etkilediği kabul gören bir gerçek olan ağız ve diş sağlığı, erken yaşlardan itibaren korunmalı ve bu alışkanlık yaşam boyunca sürdürülmelidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde en yaygın sağlık sorunları arasında yer alan diş ve diş eti rahatsızlıkları, bireylerin yaşamını hem fiziksel hem de psikolojik açıdan olumsuz etkileyerek yaşam kalitesini düşürüyor" ifadelerini kullandı.

10 BİN ÖĞRENCİYE AĞIZ TARAMASI YAPILDI

Hafta kapsamında anaokulu ve ilkokul düzeyinde kent genelinde 63 okulda yaklaşık 10 bin öğrenciye, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ndeki 105 çocuğa ağız ve diş sağlığı eğitimi vererek, ağız ve diş sağlığı taramaları gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Pamukçu, "Bu eğitimlerde çocuklara ağız bakım alışkanlıkları kazandırılmasının yanı sıra düzenli diş hekimi kontrollerinin önemi de anlatıldı. Yapılan etkinliklerde diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak gösterilirken, ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkileri aktarıldı. Ağız ve diş sağlığını korumak, aynı zamanda kalp-damar hastalıkları ve diyabet gibi birçok sistemik hastalığın da önlenmesine katkı sağlamaktadır. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha bilinçli olmaya davet ediyor ve hiçbir şikayetleri olmasa bile 6 ayda bir diş hekimlerini mutlaka ziyaret etmelerini öneriyoruz" dedi.