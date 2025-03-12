63 suç kaydı var! Evden 220 bin liralık altın çaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
63 suç kaydı var! Evden 220 bin liralık altın çaldı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan G.Y, isimli kadının polisteki sorgusu tamamlandı. 63 suç kaydı olan kadın, sorgusu sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bafra ilçesindeki bir evden 1 Mart'ta 220 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 18 bin lira para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışmada güvenlik kameralarından şüphelinin G.Y. isimli kadın olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheli, İlkadım ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin olay sırasında giydiği kıyafetlere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 63 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

63 suç kaydı var! Evden 220 bin liralık altın çaldı

63 suç kaydı var! Evden 220 bin liralık altın çaldı

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