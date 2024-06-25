63 yaşında 8. Üniversite diplomasını birincilikle aldı

63 yaşında 8. Üniversite diplomasını birincilikle aldı
Düzenleme: Kaynak: İHA

Hatay’da 63 yaşında 8. Üniversitesinden mezun olan İsmail Güzelmansur 35 yıllık eğitim hayatında azmi ile takdirleri topladı.

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63 yaşında 8. Üniversite diplomasını birincilikle aldı 1

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Tören en dikkat çeken mezun ise 63 yaşındaki İsmail Güzelmansur oldu.

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63 yaşında 8. Üniversite diplomasını birincilikle aldı 2

Okuduğu Adalet bölümünü birincilik ile bitiren Güzelmansur kendisinden yaklaşık olarak 40 yaş kadar küçük olan sınıf arkadaşları ile mezuniyet heyecanını yaşadı.

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63 yaşında 8. Üniversite diplomasını birincilikle aldı 3

35 yıldır Üniversite öğrencisi olduğunu belirten Güzelmansur, bölüm birincisi olduğunu ve okul ikincisi olarak mezun olduğunu söyledi.

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63 yaşında 8. Üniversite diplomasını birincilikle aldı 4

İş ve eğitim hayatını beraber yürüttüğünü aktaran Güzelmansur bugüne kadar;

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63 yaşında 8. Üniversite diplomasını birincilikle aldı 5

Maliye bölümü, Bilgisayar programcılığı bölümü, Lojistik bölüm, ilköğretim öğretmenliği, veteriner teknikerliği, işletme yükseklinsans, kamu yönetimi yüksek lisans ve adalet bölümlerini bitirdiğini ifade etti.

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63 yaşında 8. Üniversite diplomasını birincilikle aldı 6

Kendisinin eğitim hayatındaki başarılarını duyanların şaşırdığını aktaran Güzelmansur:

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63 yaşında 8. Üniversite diplomasını birincilikle aldı 7

Böyle bir örnek Hatay bölgesinde yok. 8.diplomamı çocuklarımla beraber aldım.

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63 yaşında 8. Üniversite diplomasını birincilikle aldı 8

Onların hatırasına ithaf ediyorum, çocuklarım 1 buçuk yaşındalar ve ikizler. İsimleri Yusuf ve Hasan, hele onların katılmasıyla çok mutlu oldum” dedi.

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63 yaşında 8. Üniversite diplomasını birincilikle aldı 9
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63 yaşında 8. Üniversite diplomasını birincilikle aldı 10
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