63 yaşında 8. Üniversite diplomasını birincilikle aldı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Tören en dikkat çeken mezun ise 63 yaşındaki İsmail Güzelmansur oldu.
Okuduğu Adalet bölümünü birincilik ile bitiren Güzelmansur kendisinden yaklaşık olarak 40 yaş kadar küçük olan sınıf arkadaşları ile mezuniyet heyecanını yaşadı.
35 yıldır Üniversite öğrencisi olduğunu belirten Güzelmansur, bölüm birincisi olduğunu ve okul ikincisi olarak mezun olduğunu söyledi.
İş ve eğitim hayatını beraber yürüttüğünü aktaran Güzelmansur bugüne kadar;
Maliye bölümü, Bilgisayar programcılığı bölümü, Lojistik bölüm, ilköğretim öğretmenliği, veteriner teknikerliği, işletme yükseklinsans, kamu yönetimi yüksek lisans ve adalet bölümlerini bitirdiğini ifade etti.
Kendisinin eğitim hayatındaki başarılarını duyanların şaşırdığını aktaran Güzelmansur:
Böyle bir örnek Hatay bölgesinde yok. 8.diplomamı çocuklarımla beraber aldım.
Onların hatırasına ithaf ediyorum, çocuklarım 1 buçuk yaşındalar ve ikizler. İsimleri Yusuf ve Hasan, hele onların katılmasıyla çok mutlu oldum” dedi.