63 yıldır kimse haber alamıyordu... Ölü mü sağ mı bilinmeyen kadın bakın nereden çıktı!

ABD’nin Wisconsin eyaletinde 63 yıl önce kaybolan Audrey Jean Backeberg, sağ olarak bulundu. Yetkililere göre, Backeberg’in kaybolması kendi tercihiydi ve herhangi bir suç faaliyetinden ya da kötü niyetten kaynaklanmadı.

CNN US’te yer alan habere göre Backeberg, 7 Temmuz 1962 tarihinde, Wisconsin’in başkenti Madison’a yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan küçük bir kasaba olan Reedsburg’daki evinden bir daha dönmemek üzere ayrıldığında 20 yaşındaydı. Wisconsin Kayıp Kişiler Savunuculuğu adlı kâr amacı gütmeyen bir kuruluşa göre, Backeberg o dönemde evliydi ve iki çocuk annesiydi. Kuruluş, Backeberg’in kaybolmadan birkaç gün önce, 15 yaşında evlendiği kocasının kendisini dövdüğünü ve öldürmekle tehdit ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Backeberg, kaybolduğu gün çalıştığı yün fabrikasından maaş çekini almak için evden çıkmıştı. Çiftin 14 yaşındaki bakıcısı polise verdiği ifadede, Backeberg ile birlikte otostop yaparak Madison’a gittiklerini ve oradan Indiana eyaletinin Indianapolis kentine, yaklaşık 480 km uzaklıktaki bir Greyhound otobüsüne bindiklerini anlattı. Bakıcı, eve dönmek istediğini belirtmiş ancak Backeberg bunu reddetmiş ve son olarak otobüs durağından yürüyerek uzaklaşırken görülmüştü.

Sauk County Şerif Ofisi, yıllarca çok sayıda ipucunu takip ettiğini, ancak tüm çabalara rağmen davanın çözümsüz kalarak soğuk dosya haline geldiğini açıkladı. Şerif Chip Meister, Backeberg’in kaybolmasının kendi seçimi olduğunu ve herhangi bir suç unsurunun bulunmadığını ifade etti. Backeberg’in Wisconsin eyaleti dışında yaşadığı belirtildi, ancak daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Bu yılın başında, şerif ofisi soğuk dosyaları inceleme çalışmaları kapsamında davayı yeniden ele aldı. Davayı çözen Dedektif Isaac Hanson, Backeberg’in kız kardeşine ait bir Ancestry.com soyağacı hesabı üzerinden ölüm kayıtları, nüfus sayımı raporları ve çeşitli verileri inceleyerek yeni bilgiler ortaya çıkardı. Hanson, belgeleri tek tek inceleyerek ve tanıklarla yeniden görüşerek çalıştı.

Hanson, Backeberg’in yaşadığı eyalet dışı bir adresi tespit etti ve yerel şerif ofisinden bu adrese ziyarette bulunmasını istedi. Ziyaretin ardından Hanson, Backeberg ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu görüşmeyi gizli tutacağına söz verdi. Yerel haber kanalı WISN’e konuşan Hanson, “Sanırım o sadece her şeyden uzaklaştı, kendi yolunu çizdi ve hayatını sürdürdü. Mutlu görünüyordu, kararından emindi ve pişmanlık duymadığı izlenimini verdi,” dedi.