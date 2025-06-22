63 yıllık şirkette tarihi kriz!

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
63 yıllık şirkette tarihi kriz!

Türkiye’de büyük çaplı projelerde yer alan 63 yıllık elektrik devi Amper Elektrik konkordato ilan etti.

1962 yılından bu yana faaliyette olan ve Türkiye’nin en büyük inşaat projelerinde ismi yer alan Amper Elektrik mali sıkıntılar gerekçesiyle konkordato başvurusunda bulundu.


İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin başvurusunu inceleyerek üç aylık geçici mühlet kararı aldı şirketin maliyet tablolarını incelemek üzerse üç kişilik Konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

3 ŞİRKET İÇİN MÜHLET VERİLDİ

Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre mahkeme, aldığı karar ile Amper Elektrik İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile birlikte Forend Elektrik Malzemeleri ve Dış Ticaret A.Ş. ve Protart Elektrik ve Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret A.Ş.'nin de geçici mühletine hükmetti.

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