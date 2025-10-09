MHP'li Sinan Ateş suikastının kilit ismi Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesinin yankıları devam ederken, MHP'nin suikastta sessiz kalması dikkat çekmeyi sürdürüyor.

CHP'li Özgür Özel'in 'sessizlik' çıkışına MHP'li Semih Yalçın'dan gelen "6,35’lik saçma" yanıtına CHP'li Deniz Yücel'den de tepki gösterdi.

CHP lideri Özgür Özel, dünkü grup toplantısında MHP lideri Bahçeli'nin suikaste sessiz kaldığını hatırlatarak "Bütün Türkiye konuşuyor. Konuşmayan bir tek sensin MHP’li" diyerek seslenmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Özel'e yanıt vererek "Dokuzluk tabanca şarjörüne düşmüş 6,35’lik saçma gibi tıngırdıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Semih Yalçın'a CHP'li Emir'in "Korkarım siyasetteki kalibren, övündüğün namlu çapından da küçük" tepkisinin ardından bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel'den geldi.

"Siyaset ilke ve tutarlılık ister..." diyen Yücel, Yalçın'a 10 yıl öncesini hatırlatarak "10 yıl önce iktidarı "AKP'nin başına vitrin süsü bir genel başkan atanmış, Erdoğan velayet ve vesayeti bu partinin hücrelerine kadar nüfuz ve sirayet etmiştir' sözleri ile eleştirip, Erdoğan’a 'kukla başbakan' diyen, bugün de iktidarın yanında hizalananlar, siyasetin gerçek aktörü değil ancak figüranı olabilirler." İfadelerini kullandı.

SEMİH YALÇIN’DAN CHP’YE CASUSLUK SUÇLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, CHP yönetimi ve parti yöneticilerine yönelik suçlamalarda bulundu.

CHP’den gelen açıklamanın, “kurultay soruşturmasının şüphelileri arasında yer alan bir danışman tarafından yazıldığını” söyleyen Yalçın, bu kişinin Ekrem İmamoğlu tarafından fonlandığı öne sürülen bir gazeteci olduğunu açıkladı.

Yalçın, “Bu danışman, Can Dündar’ın Türkiye ayağı olarak biliniyor. Murat Emir, bu kişi aracılığıyla CHP’ye yeni bir ‘yabancı ülke hesabına casusluk’ gölgesi düşürmüştür” ifadelerini kullandı.

CHP’li Murat Emir’in eleştirilere kendi kalemiyle cevap veremediğini ifade eden Yalçın, “Emir’in siyasetteki hükmü kurusıkı tabancadan öteye geçmez” dedi.

MHP’li Yalçın, ayrıca CHP’li Murat Emir’in “medyada görünür olmak için bazı gazetecilerle kirli parasal ilişkiler kurduğuna” dair kamuoyunda soru işaretleri bulunduğunu da ifade etti.

“CHP’NİN SİYASİ MÜSTAHDEMLERİ PANİK İÇİNDE”

CHP’ye yönelik eleştirilerinin doğru yönde olduğunun, CHP cephesinden gelen tepkilerle anlaşıldığını belirten Yalçın, “MHP’ye saldırılar karşısında gösterdiğimiz kararlı duruş, belli ki CHP’nin içindeki siyasi müstahdemleri fazlasıyla rahatsız etmiş. Ağır eleştirilerimizin ve hicivlerimizin bu çevrelerde yıkıcı etki yarattığı ortada” ifadelerini kullandı.

Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in doğrudan yanıt vermekten kaçındığını söyleyerek, “Özel, bizim tespitlerimize cevap veremediği için kuyruğundan Murat Emir’i devreye sokmuş. Emir de yanına gazeteci yanaşmasını alarak bize cevap yetiştirmeye kalkmış” dedi.

MURAT EMİR'DEN CEVAP GELDİ!

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'den Semih Yalçın'a cevap geldi.

Murat Emir şunları söyledi:

"Sen Genel Başkanımız Özgür Özel’in dengi muhatabı değilsin; olamazsın. Siyaset dilin de yalanla hakaret arasına sıkışmış; zevksiz bir provokasyondan öteye geçmiyor. Devam edersen, seviyesizliğinle aynı zemine inmeyeceğim, çünkü senin üslubun, benim dilimle denk değil. Her cümlen seni küçültüyor; ne kadar konuşursan o kadar silikleşiyorsun. Cümle kurmakta zorlanıyor olman, benim paylaşımlarımın netliğini, açıklığını ve sahipliğini değiştirmez. Yıllarca metin yazarlarının aklı ile siyaset yaptığından, kişi kendinden bilirmiş işi. Cesaretin varsa çık karşıma, istediğin televizyon kanalında yüz yüze tartışalım. Ama biliyorum: senin cesaretin arkadan iftira atmaya, dedikodu üretmeye yetiyor ve onunla da övünüyorsun. Kurusıkı konuşuyorsun. Gürültü çıkarıyor, çok ses yapıyorsun; fakat hedef tutmuyor, etkisi yok. Siyasi duruşun yok, yalnızca hırçın bir etki arıyorsun. Sen konuşmaya devam et; biz seni ciddiye almayacağız. Senin attığın çamurlar bize yapışmaz. Bizim yolumuz aydınlık, seninki karanlık ve iftira dolu."