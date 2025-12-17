Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde İstanbul’daki evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Aylardır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ürek'in sağlık durumunu yakın arkadaşı paylaştı.

20 DAKİKA BOYUNCA KALBİ DURMUŞTU

Olay günü evinde "nefes alamıyorum" diyerek fenalaşan Ürek'in kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durdu. Sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesiyle hayata yeniden döndürülen sanatçı, acil olarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

HAKKINDA ‘ÖLDÜ’ İDDİALARI ÇIKMIŞTI

Menajeri Mert Siliv, sanatçının durumunun stabil ancak hâlâ kritik olduğunu belirtmişti. Tedavisinin makinelere bağlı olarak devam eden Fatih Ürek hakkında zaman zaman 'öldü' iddialar çıksa da şarkıcının durumu stabil.

‘MUCİZELERE Mİ KALDIK ACABA’

Son olarak Fatih Ürek'in yakın dostu Gülay Kamaz sosyal medya hesabından birlikte çekindikleri bir fotoğrafı paylaşarak "Özledim çok. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var!..

Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" diyerek duygulandırdı.