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Katar'daki Dünya Kupası'na Türkiye damgası. 64 maçta da vardı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda milli takımımız yoktu ama her maça Türkiye damgasını vurdu.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 23:05
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64 maçta da vardı. Katar'daki Dünya Kupası'na Türkiye damgası

Katar'daki Dünya Kupası'na Türkiye damgası. 64 maçta da vardı
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Katar 2022 Dünya Kupası'nda alınan güvenlik tedbirlerine destek vermek amacıyla oluşturulan Türk Polis Görev Gücü'nün, yaklaşık 4 yıl önce başlayan hazırlık çalışmalarının ardından ekim ayı başında Katar'a gittiği, Katarlı meslektaşları ve diğer ülke güvenlik kuvvetleri ile koordine içinde görev yapmaya başladığı hatırlatıldı.

Spor güvenliği konusunda uzman çevik kuvvet, takviye hazır kuvvet, bomba uzmanları, bomba köpekleri, çevik kuvvet köpekleri, çevik kuvvet atları ve idarecileri ile sağlık personelinden oluşan 2 bin 242 personelin şampiyona sürecinde tüm stadyumlarda, festival alanında ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda turnuva öncesi ve esnasında 24 saat sürecini kapsayacak şekilde bir çalışma yürüttüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alınan önleyici ve caydırıcı etkin güvenlik tedbirleri sayesinde daha önce düzenlenen futbol şampiyonalarında meydana gelen müessif hiçbir olay yaşanmamıştır. Bu kapsamda iyi bir planlama ve doğru bir strateji ile yapılan uygulama sonucunda 2022 Dünya Futbol Şampiyonası huzur ve güven ortamı içerisinde icra edilmiştir. Türk polisi, disiplin ve tecrübesini sahaya yansıtarak tüm unsurlarıyla bu başarıda önemli pay sahibi olmuş, başta Katar makamları olmak üzere herkesin takdirini kazanmıştır.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası Şampiyonası güvenlik tedbirleri kapsamında, ülkemizden 1 genel koordinatör, 20 danışman emniyet müdürü,
2 bin çevik kuvvet/takviye hazır kuvvet personeli, 30 görev atı ve 36 görev atı idarecisi, 1 nalbant, 1 veteriner, 4 at bakıcısı, 29 çevik kuvvet köpeği ve
30 çevik kuvvet görev köpeği idarecisi, 50 bomba arama köpeği ve idarecisi, 70 bomba uzmanı, 10 koordinasyon personeli ve 20 tercüman olmak üzere toplam 2 bin 242 personel görevlendirilmiştir.

Türk Polis Görev Gücü, Katar'da, FIFA'nın sorumluluk alanında bulunan 40 bin kişilik taraftar toplanma alanı (Fanfest), müsabakaların oynandığı 8 stadyum ile takımların konakladığı oteller, takımların kamp ve antrenman alanları, bilet satış merkezleri ve akreditasyon merkezinde görev almıştır. Türk polisi, toplam 64 müsabakada görev yapmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak Katar 2022 Dünya Kupasında görev alan tüm meslektaşlarımızı tebrik ediyoruz."

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