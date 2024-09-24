64 yaşında baba olan Yakup Kürşad Yılmaz, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Yakup Kürşad Yılmaz, yeni doğan bebeğiyle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. O anlara ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, "Liderim Sayın Bahçeli ile yeni dünyaya gelen evladım 'Devlet İbrahim Kürşad' aynı karede olması benim için büyük mutluluk oldu. Dualarını aldık" dedi.

SOSYAL MEDYE HESABINDAN PAYLAŞTI

İki ay önce 64 yaşında baba olan Yakup Kürşad Yılmaz, bebeğini alarak MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Geçen yıl avukat Belma Ünal ile evlenen, 64 yaşında baba olan ve oğluna Devlet İbrahim Kürşad ismini veren Yılmaz, Bahçeli ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Yakup Kürşad Yılmaz fotoğrafa şu notu düştü:

"ALLAH HERKESİN EVLADINI KORUSUN"

"Evlâdı olmaktan her daim gurur ve onur duyduğum Türk dünyası lideri MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli, şahsımı çok anlamlı bir ziyaretle makamına kabul etti. Liderim Sayın Bahçeli, ile yeni dünyaya gelen evladım “Devlet İbrahim Kürşad” aynı karede olması benim için büyük mutluluk oldu. Dualarını aldık. Allah herkesin evladını korusun..." 2016 yılında Tülay Çetin'den boşanan Yakup Kürşad Yılmaz'ın bu evliliğinden Alparslan Yılmaz ve Ülkü Yılmaz adında iki çocuğu bulunuyor.