64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Meydana gelen olay, saat 21.30 civarında Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Divan Baba Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evde yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, yalnız yaşayan Şahin Korkmaz’dan (64) haber alamayan komşuları, durumu oğluna bildirdi.

Eve gelen oğlu, babasının evine çatıdan girerek babasını yerde hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Korkmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen adli tabip ve polis ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmelerde ölümü doğal sebepli olduğunu belirledi.