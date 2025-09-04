64 yıllık dev marka yolun sonuna geldi

Bir dönemin ikonik markaları arasında yer alan ünlü Claire’s iflas sürecine girdi. Şirket süreçle birlikte 291 mağazasını kapatma kararı aldı.

Renkli saç aksesuarları ve uygun fiyatlı takılarıyla tanınan marka el değiştirmişti ve yeni sahibi ile sürece direniyordu ancak 2025 Ağustos ayında ikinci kez iflas başvurusunda bulundu.

Yaşanan gelişme sektörde büyük yankı uyandırdı 2025 yılında açıklanan yeni iflas başvurusu ile birlikte şirketin tahmini varlık ve borçlarının 1 ila 10 milyar dolar arasında olduğu belirtildi



Claire’s, özel sermaye şirketi Ames Watson tarafından yaklaşık 140 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın alınmıştı ancak Yeni paylaşılan resmi belgelerde, ABD genelindeki 235 Claire’s ve 56 Icing mağazasının kapatılacağı bildirildi.

