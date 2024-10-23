64 yıllık sendika binası yıkılıyor!

Düzenleme: Kaynak: İHA
64 yıllık sendika binası yıkılıyor!

Karabük'te depreme dayanıksız olduğu sebebiyle 5 katlı 64 yıllık sendika binasının yıkımına başlandığı açıklandı.

Karabük'te depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 5 katlı 64 yıllık sendika binasının yıkımına başlandı.

Karabük'te depreme dayanıksız binaların yıkımı sürüyor. 1960 yıllarında yapılan ve içersinde Çelik İş Sendikası Şubesi ile iş yerlerinin olduğu bina depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınmıştı. Yaklaşık 64 yıllık binanın yıkımına kontrollü bir şekilde başlanıldı.

Çelik İş Sendikası'nın yıkılan bina yerine modern bir iş merkezi ve sendikanın yeni şube merkezi kuracağı öğrenildi.

64 yıllık sendika binası yıkılıyor!

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