642 arsa sudan ucuza 24 ay vadeyle satılacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 642 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Aralarında Samsun, İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 56 ildeki bu taşınmazlar, peşin ödemede %20 indirim ve vadeli satış imkanıyla alıcılarını bekliyor. 5-6 Ağustos’ta gerçekleşecek açık artırmada, yeni bir yatırım fırsatı ya da hayalinizdeki mülk sizi bekliyor olabilir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde mülkiyetinde bulunan 642 taşınmazı açık artırmayla satışa sunuyor. 56 ilde yer alan bu taşınmazlar, hem yatırım yapmak isteyenler hem de yeni bir mülk edinmek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. 5-6 Ağustos tarihlerinde Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki olarak ve çevrim içi platformda gerçekleştirilecek açık artırmalar, herkes için erişilebilir bir yatırım imkanı sağlıyor.

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PEŞİN ÖDEMEYE %20 İNDİRİM, VADELİ SATIŞTA ESNEKLİK

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın düzenlediği açık artırmada taşınmazlar, alıcıların tercihine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. Peşin ödeme yapanlara %20 indirim uygulanırken, vadeli satışlarda %25 peşinatla 24 ay vade imkanı sunulacak. Bu avantajlı koşullar, taşınmazlara sahip olmayı kolaylaştırırken, yatırım fırsatını daha da cazip hale getiriyor.

SAMSUN’DA 17 TAŞINMAZ SATIŞTA

Açık artırmada, Türkiye’nin dört bir yanından taşınmazlar yeni sahiplerini bulacak. Samsun’da 17 taşınmaz satışa sunulurken, İstanbul’da 31, Ankara’da 121, İzmir’de 75, Mersin’de 59 ve Muğla’da 69 taşınmaz dikkat çekiyor. Diğer illerdeki taşınmaz sayıları ise şöyle: Diyarbakır, Edirne, Bilecik, Yalova, Gaziantep, Osmaniye, Şırnak, Aksaray, Düzce, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Gümüşhane, Kastamonu ve Iğdır’da 1’er; Şanlıurfa’da 19, Kocaeli’nde 8, Tekirdağ’da 2, Kırklareli’nde 7, Sakarya’da 3, Bursa’da 2, Balıkesir’de 2, Çanakkale’de 2, Antalya’da 15, Aydın’da 4, Afyonkarahisar’da 5, Kütahya’da 14, Denizli’de 2, Adana’da 2, Elazığ’da 29, Yozgat’ta 11, Uşak’ta 6, Tokat’ta 2, Mardin’de 15, Muş’ta 34, Ağrı’da 2, Bitlis’te 5, Van’da 2, Kayseri’de 15, Kırıkkale’de 6, Konya’da 8, Niğde’de 8, Sivas’ta 3, Bingöl’de 3, Trabzon’da 2, Erzincan’da 4, Kars’ta 6, Malatya’da 4 ve Kahramanmaraş’ta 2 taşınmaz.

5-6 AĞUSTOS’TA İKİ GÜNLÜK DEV İHALE

Açık artırmalar, 5-6 Ağustos tarihlerinde saat 10.30’da başlayacak. İlk gün, 5 Ağustos Salı günü, Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Antalya, Aydın, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Elazığ, Samsun, Yozgat, Mersin, Uşak ve Tokat’taki taşınmazlar satışa sunulacak. 6 Ağustos Çarşamba günü ise Şırnak, Mardin, Muş, Ağrı, Bitlis, Van, Ankara, Aksaray, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Amasya, Sivas, Bingöl, Gümüşhane, Trabzon, Kastamonu, Erzincan, Iğdır, Kars, Malatya, Kahramanmaraş ve Muğla’daki taşınmazlar için ihale yapılacak.

TAŞINMAZLARIN DETAYLARI ÇEVRİM İÇİ ERİŞİMDE

Satışa sunulan taşınmazların konumları, görselleri ve detaylı bilgileri, vatandaşların kolayca erişebilmesi için “www.emlakyonetim.com.tr” adresinde yayımlandı. İhale sürecine katılmak isteyenler, bu platform üzerinden taşınmazları inceleyebilir ve açık artırmaya çevrim içi olarak katılabilir.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın bu dev satış hamlesi, hem bireysel alıcılar hem de yatırımcılar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Siz de bu açık artırmada yerinizi alarak hayalinizdeki taşınmaza sahip olabilirsiniz!