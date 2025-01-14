6,5 milyon TL değerinde kaçak gözlük ele geçirildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda kargo gönderilerinde 6,5 milyon TL değerinde olduğu belirtilen toplam 14 bin 95 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı ürünlerin kargoyla gönderileceği bilgisine ulaştı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, şüpheli şahsa ait kargo gönderilerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6,5 milyon TL değerinde olduğu belirtilen 14 bin 95 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi. Şüpheli N.K. gözaltına alındı.