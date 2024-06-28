65 yaş aylığına zam gelecek mi?

Kaynak: Haber Merkezi
65 yaş aylığına zam gelecek mi?

6 aylık enflasyonun kesinleşmesiyle 65 yaş aylığına da zam gelmesi bekleniyor.

SGK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur geliri olmayanların yararlandığı yaşlılık maaşı temmuz ayında zamlanıyor.

Memur ve memur emeklileriyle SGK emeklileri temmuzda açıklanacak olan enflasyon rakamlarını dört gözle bekliyor.

6 aylık enflasyon oranının kesinleşmesiyle maaşlara yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

Zamlı maaşlarla beraber 65 yaş aylığına da zam yansıyacak.

Memur maaşlarına yüzde 20 civarında zam yapılması tahmin ediliyor.

Bu çerçevede 65 yaşını dolduran ve SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur geliri olmayanların yararlandığı yaşlılık maaşı da yükselmiş olacak.

65 yaş aylığı ise şuan 3504,84 lira olarak ödeniyor.

Yüzde 20 zam, 65 yaş maaşı için de uygulanırsa, zamlı aylık miktarında da artış görülecek.

65 yaş aylığının memur zammının ardından 3504,84 liradan, 4205,80 liraya yükselmesi tahmin ediliyor.

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