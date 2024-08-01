65 yaş üstü emeklilere artık ücretli oldu. Toplu taşımada bedava devri sona erdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
65 yaş üstü emeklilere artık ücretli oldu. Toplu taşımada bedava devri sona erdi

65 yaş üstü vatandaşlar, toplu taşımada da bir darbe aldı. Resmen ücretli oldu.

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