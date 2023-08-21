65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma devam edecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi

Ulaşım zamlarının ardından 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz ulaşımın sona erdiği iddia edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iddialara yanıt verdi.

KAYNAK: AA
65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma devam edecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar şehir içi ulaşımına da yansıdı. İl il gelen toplu ulaşıma zamlar, toplu ulaşımları ücretsiz kullanan 65 yaş üstü vatandaşların bu haklarının sona erdiği iddialarını da gündeme getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iddiaları yalanlamasının ardından bir açıklama da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınmasının kanunla düzenlendiğini belirtti.

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AYLIK GELİR DESTEĞİ YÜZDE 50 ARTIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin 1 Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 50 artırıldığını anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

“Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşım aracı için yaptığımız ödeme 3 bin 375 liraya, Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için desteğimiz 4 bin 500 liraya yükseldi. Diğer büyükşehirlerde, şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız destek 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma aracı için desteğimiz 2 bin 700 liraya yükseltilmiş oldu”

“YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARA DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin sürdürdüğünü belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlık olarak ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında engelli ve yaşlılarımız için 2015 yılından günümüze kadar 1 milyar 740 milyon lira gelir desteği ödemesi yaptık. Sosyal hizmet anlayışımızı yaşlılarımız, engellilerimiz ve toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırdık. Bakanlık olarak hak temelli anlayışla belirlediğimiz hizmetlerimize başta engelli ve yaşlı vatandaşlarımız olmak üzere her bireyin eşit, tam ve ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla devam edeceğiz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için gereken desteği sürdüreceğiz."

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