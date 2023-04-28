65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki kız çocuğuyla evlendi

Brezilya'nın Paraná eyaletine bağlı Araucaria belediye başkanı 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini'nin geçtiğimiz aylarda 16 yaşındaki Kauane Rode Camargo isimli genç bir kızla evlendiğinin ortaya çıkmasından sonra tepki yağdı.

65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki kız çocuğuyla evlendi

Brezilya'nın Paraná eyaletine bağlı Araucaria belediye başkanı 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini'nin geçtiğimiz ay hayatını 16 yaşındaki Kauane Rode Camargo ile birleştirdiği ifade edildi.

Belediye başkanının genç eşinin geçtiğimiz yıl Miss Araucaria yarışmasında gençler kategorisinde ikinci olduğu belirtildi. 16 yaşındaki bir güzellik kraliçesiyle evlenen 65 yaşındaki belediye başkanı, tepkilerin ardından siyasi partisinden ayrıldı.

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TERFİ İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Dehaini’nin düğünden sonra Kauane’nin annesi Marielene Rode’nun ve teyzesi Elizângela Rode’nun belediyedeki görevlerinde terfi verdiği iddia edildi. Terfi iddialarının sonrasında Dehaini, bağlı bulunduğu Vatandaşlık Partisi’nden ayrıldığını açıkladı.

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