65 yıllık köprü risk gerekçesiyle yıkılıyor

Zonguldak’ta 65 yıllık Fevkani Köprüsü risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılacak. Önümüzdeki günlerde yıkımına başlanması planlanan köprünün altındaki esnaf ise yetkililerle anlaşmalarına rağmen belirtilen süre içerisinde tahliyeleri gerçekleştirmedi. Köprüdeki hasar gözle bile görülürken, risk her geçen gün sürüyor.

Zonguldak’ta 65 yıl önce inşa edilen Fevkani Köprüsü'nün yıkım çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. ODTÜ’nün 2014 tarihli hazırladığı raporunda bakım ve onarım yapılmasına dikkat çekilen köprü; risk sebebiyle 2012 yılında trafiğe kapatılmıştı. 3 ila 3,5 tona kadar olan araçların 30 kilometre hızı aşmamak kaydıyla 2014 yılında kullanımına açılan köprünün ani çökme tehlikesi bulunması sebebiyle acil olarak yıkılması gerektiği belirtildi.

Belediye Başkanı Selim Alan, 15 Ağustos 2022 tarihine kadar yıkım işlemlerini başlatmak istediklerini ifade etmiş, esnafa da tebligat gönderilmişti. Tebligatların ardından 30 Eylül 2023 tarihine kadar tahliyeleri istenen köprü altı esnafı, belirtilen tarihte iş yerlerini tahliye etmedi. Acılık semtine yapılan alışveriş merkezindeki bazı iş yerlerinin ise belediyeye borcu bulunmayan esnafa verilmesi kararlaştırıldı.

2 EYLÜL TARİHİNDE YIKIMINA BAŞLANACAKTI

Kendilerine güvence isteyen esnaf köprü altında "işgalci" durumunda olmalarına rağmen bugün tekrar Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile görüştü.

Belediye meclisinde gazetecilere konuşan Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Fevkani Köprüsü ile ilgili uzun zamandan beri zaten meşgul ediliyor. Bununla ilgili de en son Valimizin başkanlığında yapmış olduğumuz toplantıda Valimiz kendilerine 30 Eylül tarihine kadar süre verildiğini, bu süre zarfında kendilerinin iş yerlerinden ayrılmaları gerektiğini ve çünkü hemen bugün itibarıyla, 2 Ekim itibarıyla yıkım başlayacağını kendilerine söylemişti ve anlaşma sağlanmıştı. Şu anda Elmas Park'ta zaten 45 tane esnafımız talep etti. Yani biz Elmaspark'ta ticaretimize devam etmek istiyoruz 45 arkadaşımızın yerleri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü kontrolünde daha önce köprü altında kullandığı metrekareler baz alınarak adaletli bir şekilde onlara orada boş bulunan 32 tane dükkan, 45 tane esnafımız için bölündü. Şapların dökülmesi, bölünmesine çerçeveleri bunların hepsinde belediye olarak biz yaptık. Esnafımızın her zaman olduğu gibi yanında olduğumuzu gösterelim diye. Malum burası bakanlığımızın uhdesinde olan bir yer Elmaspark. Malum bu mecliste satış kararını almıştık ve bakanlığımıza orayı sattıktan sonra üç kat ticaret, dört katta 1+1, 2+1, 3+1 konut olmak üzere vatandaşımızın ismini koydu. Elmas Park Yaşam ve Alışveriş Merkezi'nin açılışını yapmıştık. İhaleyle satılamayan 32 tane dükkanı da biz bakanlığımızda Zonguldak Belediyesi olarak afet kanunu gereği böyle bir yetkimiz var malumunuz. Köprü riskli yapı olduğu için yıkılması gerekiyor. Dedik ki burada köprü altındaki insanlarımız bizim insanlarımız, mağdur etmeyelim. Talepte bulunduk. İki yıllık süreyle istedik. Hiçbir kira kendilerine istemeden ki sözleşmeleri sabahleyin hepsini imzaladım. 45 arkadaşımızla şu an itibarıyla gelip sözleşmelerini imzalayıp işgaliye sözleşmelerini imzalayıp hemen elektriklerini açıp ticaretlerine kaldığı yerden devam edebilirler. Zemin katla birinci katın çerçeveleri dahil bitti. İkinci katta altı yedi tane dükkanı kaldı, dün en son kontrol ettiğimizde. Tabii arkadaşlarımızın zaten buraya ha deyince taşınmaları mümkün değil. Elektriğini açtıracak, raflarını yapacak, kendine yapacak. O yüzden de sanki hemen bugün geçtiğimiz zaman taşınamıyoruz demek bana göre çok geçerli bir mazeret değil. 30 Eylül'de buranın boşaltılacağı ve köprünün yıkımına başlanacağını Valimizin başkanlığındaki toplantıda zaten kararını aldık" dedi.