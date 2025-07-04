664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırkpınar Marşı'nın da seslendirildiği törende, geçen yılın başpehlivanı Antalyalı Yusuf Can Zeybek, göndere bayrak çekti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada tarihin, kültürün, fatihlerin, sultanların şehri Edirne'de ecdadın izinden yürüyerek, asırlardır süregelen bir geleneği daha yaşatmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

MÜSABAKALAR YARIN BAŞLAYACAK

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakalarında bugün minik-1, minik-2, teşvik-1, teşvik-2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta ve baş altı boylarında güreşler yapıldı.

Organizasyonda yarın diğer boylarla birlikte baş boyunda da müsabakalar gerçekleştirilecek.

Başpehlivanlık güreşlerinde müsabakalar, yarın öğleden sonra kura çekimiyle başlayacak.